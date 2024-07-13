Ailesini terk eden futbolcuya hapis cezası - Son Dakika
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Ailesini terk eden futbolcuya hapis cezası

Ailesini terk eden futbolcuya hapis cezası

Manchester United ve Fransa Milli Takımı'nın efsane futbolcularından Patrice Evra, ailesini terk ettiği gerekçesiyle 12 ay hapis cezasına çarptırıldı. Eski futbolcunun 1 milyon euroya yakın nafaka borcu bulunuyor.

13.07.2024 11:35
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Manchester United ve Fransa Milli Takımı'nın efsanelerinden Patrice Evra, ailesini terk ettiği gerekçesiyle 12 ay hapis cezasına çarptırıldı.

HAPİS CEZASI ALDI

La Parsien'in haberine göre; Evra, Fransa'da bulunan ailesini terk ettiği gerekçesiyle 12 ay hapis cezasına çarptırıldı. 43 yaşındaki eski futbolcunun cezasının 2 yıl ertelemeli olduğu öğrenildi.

İTİRAZ ETTİ

1 Mayıs 2021 ile 28 Eylül 2023 tarihleri arasında gerçekleşen olayda mahkeme, Evra'nın eşine manevi zarar sebebiyle 4 bin euro, mahkeme masrafları için ise 2 bin euroluk ceza verdi. Fransız eski futbolcu verilen bu cezaya itiraz etti.

Yanlış duymadınız! Ailesini terk eden futbolcuya hapis cezası
Yanlış duymadınız! Ailesini terk eden futbolcuya hapis cezası

Manchester United, Patrice Evra, Fransa, Futbol, Spor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ailesini terk eden futbolcuya hapis cezası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • ATYY null: 1M nafaka ne yaşamına destek olması gerekiyor bir ev alsa 300b euro en fazla her şeyi en lüks şekilde yaşaması gerkemiyo evlenip boşandı diye 11 0 Yanıtla

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