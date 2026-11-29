Yanlış duymadınız! Scooter ile futbol maçının ortasına daldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Polonya 3. Ligi'nde Stal Stalowa Wola ile Legia Varşova II arasındaki maçın 90. dakikasında, ev sahibi takımın 3-2 önde olduğu sırada elektrikli scooter ile sahaya giren bir taraftar, oyunun durmasına neden oldu. Güvenlik görevlilerinin taraftarı durdurmak için saha içerisinde kovalamaca yaşandığı görüldü.
Polonya 3. Ligi'nde Stal Stalowa Wola ile Legia Varşova II arasında oynanan karşılaşma, mücadelenin son anlarında yaşanan sıra dışı bir olayla kesintiye uğradı. Ev sahibi ekibin 3-2 önde bulunduğu sırada sahaya giren bir taraftar, elektrikli scooter ile oyun alanında ilerleyerek dikkat çekti.
90. DAKİKADA KOVALAMACA
Karşılaşmanın 90. dakikasında yaşanan gelişmenin ardından hakem oyunu durdururken, güvenlik görevlileri taraftarı durdurmak için harekete geçti. Saha içindeki kovalamaca yayın kameralarına yansırken, olayın görüntüleri kısa sürede gündem oldu.
2-0'DAN GERİ DÖNDÜLER
Saha dışı anların damga vurduğu karşılaşma, skor tablosu açısından da dikkat çekici bir geri dönüşe sahne oldu. Ev sahibi Stal Stalowa Wola, Legia Varşova II karşısında 2-0 geriye düştüğü maçtan 3-2 galip ayrılmayı başardı
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