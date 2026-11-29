Polonya 3. Ligi'nde Stal Stalowa Wola ile Legia Varşova II arasında oynanan karşılaşma, mücadelenin son anlarında yaşanan sıra dışı bir olayla kesintiye uğradı. Ev sahibi ekibin 3-2 önde bulunduğu sırada sahaya giren bir taraftar, elektrikli scooter ile oyun alanında ilerleyerek dikkat çekti.

90. DAKİKADA KOVALAMACA

Karşılaşmanın 90. dakikasında yaşanan gelişmenin ardından hakem oyunu durdururken, güvenlik görevlileri taraftarı durdurmak için harekete geçti. Saha içindeki kovalamaca yayın kameralarına yansırken, olayın görüntüleri kısa sürede gündem oldu.

2-0'DAN GERİ DÖNDÜLER

Saha dışı anların damga vurduğu karşılaşma, skor tablosu açısından da dikkat çekici bir geri dönüşe sahne oldu. Ev sahibi Stal Stalowa Wola, Legia Varşova II karşısında 2-0 geriye düştüğü maçtan 3-2 galip ayrılmayı başardı