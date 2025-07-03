Yannier'e Ödül

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı Genel Menajeri Derya Yannier, 2005 yılından beri kulüplerini sürdürülebilir ve rekabetçi başarı hikayelerine dönüştüren yöneticileri onurlandırmak için verilen "Gianluigi Porelli Avrupa Ligi Yılın Yöneticisi" ödülünün sahibi oldu.

Avrupa Ligi'nden yapılan açıklamada, "Yannier'in liderliği, Fenerbahçe'nin Avrupa basketbolunun zirvesine dönüşünde etkili oldu." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "Bu prestijli ödül, sezon boyunca kulüp yönetiminin tüm alanlarında mükemmelliği en etkili şekilde örnekleyen liderliği ve stratejik kararları olan yöneticiyi ödüllendirir. Temel değerlendirme kriterleri arasında sportif başarı, iş büyümesi, taraftar deneyimi, pazarlama inovasyonu ve genel organizasyonel etki yer alır." bilgisi verildi.

Avrupa Ligi'nde geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan sarı-lacivertli kulüp ise yaptığı açıklamada, "Sportif başarıların yanında iş geliştirme alanında da Avrupa'da adından sıkça söz ettiren Fenerbahçe Beko, maç başı ortalama seyirci sayısında yüzde 10 artış kaydederken, dijital ve deneyimsel platformlarda büyük beğeni toplayan maskotumuz Yellow The Canary projesiyle yenilikçi bir pazarlama stratejisi geliştirdi. Yöneticimiz Derya Yannier'i tebrik eder, takımımız Fenerbahçe Beko'yla birlikte nice başarılar dileriz." ifadelerini kullandı.