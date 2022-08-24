Elazığ Şehir Stadyumu'nda sona doğru - Son Dakika
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Elazığ Şehir Stadyumu'nda sona doğru

24.08.2022 15:40
Elazığ Şehir Stadyumu'nda sona doğru

Yapımı devam eden Elazığ Şehir Stadyumu'nda incelemelerde bulunan Elazığ Milletvekili Metin Bulut, "Şu anda yüzde 90 seviyesinde fiziki inşa çalışmaları devam ediyor.

Yapımı devam eden Elazığ Şehir Stadyumu'nda incelemelerde bulunan Elazığ Milletvekili Metin Bulut, "Şu anda yüzde 90 seviyesinde fiziki inşa çalışmaları devam ediyor. Eylül ayının sonlarına doğru teslimi yapılacak" dedi.

Elazığ Milletvekili Metin Bulut ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, yapımı devam eden Elazığ Şehir Stadyumu'nda incelemelerde bulundu. Firma yetkililerinden bilgi alan Milletvekili Metin Bulut daha sonra açıklamalarda bulundu.

İnşaatın çok hızlı devam ettiğini belirten Milletvekili Bulut, "Şu anda yüzde 90 seviyesinde fiziki inşa çalışmaları devam ediyor. Eylül ayının sonlarına doğru teslimi yapılacak. Stadyumumuz Elazığ'ın en büyük özlemlerinden biriydi. Stadyum yaparken sadece maçların yapılacağı sportif müsabakaların olacağı bir stadyum değil, yaşayan bir stadyum inşa ediyoruz. Allah nasip ederse burayı vatandaşlarımızla paylaşacağız. Sürekli canlı olan ve diğer organizasyonlarında yapılabileceği teknik altyapıya sahip. Onun dışında hafta sonu sadece maç oynanan bir yer değil, artık günübirlik bütün branşlarda sporcu yetiştirme ve altyapıya uygun bir tesis ve hizmet binamızın bulunduğu haftanın her günü aktif olan bir tesis olacak. Elazığ'a çok yakıştığını düşünüyorum. Yatırımların durmuş olduğu bir dönemde Gençlik ve Spor Bakanımız bizleri kırmadı ve Elazığ'ın talebini gerçekleştirdi. Zamanından önce bitiren yüklenici firmamıza teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - ELAZIĞ

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Elazığ Şehir Stadyumu'nda sona doğru - Son Dakika

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