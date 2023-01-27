Yaptığı açıklamanın karşılığı geldi! Gaziantep FK, Erol Bulut defterini kapattı - Son Dakika
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Yaptığı açıklamanın karşılığı geldi! Gaziantep FK, Erol Bulut defterini kapattı

27.01.2023 18:11

Spor Toto Süper Lig'de aldığı puanlara 13. sırada yer alan Gaziantep FK, teknik direktör Erol Bulut ile yollarını ayırdı. Bulut daha önce "1,5 yıldır para almıyorum, futbolcularımızdan bazıları şikayette bulundu" ifadelerini kullanmıştı.

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ederken, flaş gelişmeler de yaşanmaya devam ediyor. Topladığı 19 puanla 13. sırada yer bulan Gaziantep FK'da teknik direktör Erol Bulut için karar verildi.

KARŞILIKLI ANLAŞARAK YOLLAR AYRILDI

Gaziantep Futbol Kulübü, teknik direktör Erol Bulut ile yollarını ayırdı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüz de yaklaşık 1.5 sezondur teknik direktörlük görevini üstlenen Erol Bulut ile yollarımız karşılıklı olarak anlaşılarak ayrılmıştır. Erol Bulut ve tüm ekibine teşekkürlerimizi iletiyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

"1,5 YILDIR MAAŞ ALMIYORUM" DEMİŞTİ

Erol Bulut, Süper Lig'in 19. haftasında oynanan Fenerbahçe maçının ardından kulüp yönetiminin istifa ettiğini ve bazı oyuncularının alacakları için şikayette bulunduğunun hatırlatılması üzerine kendisinin de 1,5 yıldır para almadığını ancak herhangi bir şikayette bulunmadığını vurgulamıştı.

"BAZI OYUNCULAR FIFA'YA ŞİKAYET ETTİ"

Sıkıntılı bir dönemden geçtiklerini belirten Bulut, "Önümüzdeki hafta neler olacağını bilmiyoruz. Bir yönetim oluştuktan sonra oturup her konuda istişare etmemiz gerekecek. Çünkü takım olarak acil transferlere ihtiyacımız var. Ödemelerle ilgili yaşanan sorunlarda futbolcularımızdan bazıları şikayette bulundu. Ancak ne teknik heyet ne oyuncular bu sorunu hiçbir zaman antrenman ve sahaya yansıtmadık. Yeni yönetim oluştuktan sonra acil 4-5 oyuncuya ihtiyaç duyuyoruz. Forvet, kanat, ofansif orta saha hücuma yönelik oyuncu almamız gerekiyor. Çok fazla zamanımız da kalmadı, bir an önce yönetim oluşması ve yol almamız lazım" diye konuşmuştu.

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Son Dakika Spor Yaptığı açıklamanın karşılığı geldi! Gaziantep FK, Erol Bulut defterini kapattı - Son Dakika


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