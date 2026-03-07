Yaptığı hareket geceye damga vurmuştu! Arda için resmi açıklama geldi

La Liga'nın 27. haftasında Real Madrid deplasmanda Celta Vigo'yu 2-1 mağlup ederken, milli futbolcu Arda Güler'in oyundan çıkarken verdiği tepki maçın önüne geçti. Karşılaşmanın ardından teknik direktör Alvaro Arbeloa konuya ilişkin açıklama yaptı.

65 DAKİKA OYNADI, 1 ASİST YAPTI

Maça ilk 11'de başlayan Arda Güler, sahada kaldığı 65 dakikalık bölümde etkili bir performans sergiledi ve takımının gollerinden birinde asist yaptı. Ancak genç yıldızın oyundan alınması dikkat çekti.

"BEN Mİ?" DİYEREK TEPKİ GÖSTERDİ

65. dakikada değişiklik tabelasında kendi numarasını gören Arda Güler şaşkınlık yaşadı. Milli futbolcunun "Ben mi?" diyerek kenara baktığı ve alaycı bir gülümsemeyle karara tepki gösterdiği anlar kameralara yansıdı.

ARBELOA'DAN ARDA SÖZLERİ

Maçın ardından Real Madrid Teknik Direktörü Alvaro Arbeloa, Arda Güler'in tepkisi hakkında konuştu. Arbeloa, genç yıldızın kendisi için önemli bir oyuncu olduğunu vurguladı.

İspanyol teknik adam açıklamasında, "Başka hangi teknik direktörlerin Arda'ya bu kadar dakika verdiğini merak ediyorum. Ona benden daha çok inanan kimse yok ve ona benden daha çok güvenen de yok. Palacios'u oyuna aldım çünkü Güler'in bugün yaptığı işi yapmaya daha alışkın. Real Madrid kazandı, hepimiz kazandık." ifadelerini kullandı.