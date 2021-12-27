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Yargıtay Aziz Yıldırım'ın beraat kararını onadı (EK BİLGİLERLE YENİDEN) - Son Dakika

Yargıtay Aziz Yıldırım'ın beraat kararını onadı (EK BİLGİLERLE YENİDEN)

27.12.2021 15:58
Yargıtay Aziz Yıldırım'ın beraat kararını onadı (EK BİLGİLERLE YENİDEN)

Yargıtay 5. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin Aziz Yıldırım, Abdullah Başak, Ahmet Çelebi, İlhan Yüksel Ekşioğlu ve Selim Kımıl hakkında "Tehdit", "Şike" ve "Teşvik primi" suçlarından verdiği beraat kararını onadı.

Yargıtay 5. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin Aziz Yıldırım, Abdullah Başak, Ahmet Çelebi, İlhan Yüksel Ekşioğlu ve Selim Kımıl hakkında "Tehdit", "Şike" ve "Teşvik primi" suçlarından verdiği beraat kararını onadı.

Yargıtay 5. Ceza Dairesi, Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım, Abdullah Başak, Ahmet Çelebi, İlhan Yüksel Ekşioğlu ve Selim Kımıl hakkında İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin ayrı ayrı verdiği beraat kararını inceledi. Trabzonspor Kulübü Derneği, Trabzonspor Sportif Yatırımlar ve Futbol İşl. Tic. A.Ş., Trabzonspor Ticari Ürün ve Tur. İşl. Tic. A.Ş. ve Trabzonspor Futbol İşl. Tic. A.Ş'nin temyiz başvurusunu değerlendiren Daire, fiziki takip sırasında elde edilen delillerin alındığı tarihler itibariyle suç yönünden delil olarak kullanılması mümkünse de katalog suçlar arasında yer verilmeyen şike ve teşvik primi suçlarının ispatında kullanılmasa yasal olanak bulunmadığını belirtti.

Bu nedenle iletişim tespitlerinin ve fiziki takiplerin hukuka aykırı delil niteliğinde olduğunu kaydeden Daire, hükümlüler Aziz Yıldırım, Abdullah Başak, Ahmet Çelebi ve İhsan Yüksel Ekşioğlu'nun üzerlerine atılı 'Şike' ve 'Teşvik' suçlarından beraatlerine ilişkin yerel mahkeme kararında bir isabetsizlik görülmediğini vurguladı.Yargıtay, bu gerekçeyle verilen beraat hükümlerinin usul ve kanuna uygun olduğuna kanaat getirerek temyiz itirazlarını reddiyle kararı onamış oldu.Ayrıca Yargıtay 5. Ceza Dairesi, sanıklar Alaeddin Yıldırım, Ali Kıratlı, Bülent İbrahim İşçen, Bülent Uygun, Cemil Turhan, Erdem Konyar, Gökçek Vederson, Hakan Karahmet, İbrahim Akın, İlhan Çelikay, İskender Alın, Korcan Çelikay, Mecnun Otyakmaz, Mehmet Şekip Mosturoğlu, Mehmet Yıldız, Ömer Ülkü, Sami Dinç, Tamer Yelkovan, Ümit Karan ve Yusuf Turanlı'nın da aralarında bulunduğu 20 sanık yönünden yerel mahkemenin verdiği kararı da inceledi.Trabzonspor Kulübü Derneği, Trabzonspor Sportif Yatırımlar ve Futbol İşl. Tic. A.Ş., Trabzonspor Ticari Ürün ve Tur. İşl. Tic. A.Ş. ve Trabzonspor Futbol İşl. Tic. A.Ş'nin temyiz başvurusunu değerlendiren Daire, iletişimin tespiti ve fiziki takip tutanaklarına istinaden alınan ikrarın da kanunda gösterilen hukuka uygun yöntemlerle tespit edilmediğinden suçun sübutunda delil olarak değerlendirilemeyeceğini nazara aldı.Daire kararında, "Hukuka aykırı nitelikteki bu deliller dışlanarak mevcut delillerin değerlendirilmesi suretiyle sanıkların atılı 'Şike' ve 'Teşvik primi' suçlarından beraatlerine ilişkin yerel mahkeme kararında bir isabetsizlik görülmemiştir" ifadelerini kullandı.Yargıtay, bu gerekçeyle verilen beraat hükümlerinin usul ve kanuna uygun olduğuna kanaat getirerek temyiz itirazlarını reddiyle 19 sanık hakkında verilen beraat kararını onamış oldu.1 SANIK HAKKINDAKİ DAVA ZAMANAŞIMI NEDENİYLE DÜŞÜRÜLDÜDaire ayrıca sanık Hakan Karaahmet hakkında ise Giresun FM adlı iş yeri Mustafa Cici'ye yönelik 'İş yeri dokunulmazlığının ihlali' suçundan verilen mahkumiyet kararını da inceledi. Söz konusu suçun ön görülen ceza miktarının 8 yıllık asli, 12 yıllık ilaveli dava zamanaşımı sürelerine tabi olduğunu dikkate alan Daire, suç tarihinin 25 Haziran 2009 olduğunu belirtti. Söz konusu suç üzerinden zamanaşımı süresinin gerçekleştiğini belirten Daire, verilen kararın bozulmasına ve zamanaşımı nedeniyle davanın düşürülmesine oy birliğiyle karar verdi.

Yargıtay Aziz Yıldırım'ın beraat kararını onadı (EK BİLGİLERLE YENİDEN)
Yargıtay Aziz Yıldırım'ın beraat kararını onadı (EK BİLGİLERLE YENİDEN)
Yargıtay Aziz Yıldırım'ın beraat kararını onadı (EK BİLGİLERLE YENİDEN)
Yargıtay Aziz Yıldırım'ın beraat kararını onadı (EK BİLGİLERLE YENİDEN)
Yargıtay Aziz Yıldırım'ın beraat kararını onadı (EK BİLGİLERLE YENİDEN)
Yargıtay Aziz Yıldırım'ın beraat kararını onadı (EK BİLGİLERLE YENİDEN)
Yargıtay Aziz Yıldırım'ın beraat kararını onadı (EK BİLGİLERLE YENİDEN)
Yargıtay Aziz Yıldırım'ın beraat kararını onadı (EK BİLGİLERLE YENİDEN)
Yargıtay Aziz Yıldırım'ın beraat kararını onadı (EK BİLGİLERLE YENİDEN)
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Aziz Yıldırım, Ceza Dairesi, Yargıtay, Şike, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Yargıtay Aziz Yıldırım'ın beraat kararını onadı (EK BİLGİLERLE YENİDEN) - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Yargıtay Aziz Yıldırım'ın beraat kararını onadı (EK BİLGİLERLE YENİDEN) - Son Dakika
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