95 kız öğrencinin felç olduğu lisede Dünya Sağlık Örgütü'nün koronavirüs aşı çalışması yaptığı iddia edildi

Kenya'nın batısında bir kız lisesinde henüz teşhis koyulamayan bir hastalık nedeniyle 95 öğrencinin bacakları felç olurken, kız öğrencilerin hastaneye kaldırılmasının ardından okul süresiz olarak kapatıldı. Ülke yaşanan olayın şokuyla sarsılırken Dünya Sağlık Örgütü'nün okulda 10 gün süren bir koronavirüs aşı çalışması yaptığı iddiası ortalığı iyice karıştırdı.

HASTALIĞIN ADI KONAMADI

Yerel basına yansıyan haberlere göre, Nairobi'nin 374 kilometre kuzeybatısında bulunan Aziz Theresa'nın Eregi Kız Lisesi'nde 95 öğrenci rahatsızlandı. Öğrenciler, nedeni henüz belirlenemeyen hastalık nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

BACAKLARI BİR ANDA FELÇ OLDU

Bölge eğitim yetkilisi Bonface Okoth, yaptığı basın açıklamasında, hastalık nedeniyle 95 öğrencinin bacaklarının felç olduğunu belirtti. Okoth, öğrencilerin tıbbı müdahale için hastaneye kaldırıldığını söyledi.

OKUL SÜRESİZ KAPATILDI

Olaydan sonra okul yöneticileri ile Eğitim Bakanlığı yetkilileri arasında yapılan toplantının ardından okul süresiz kapatıldı. Okul yetkilileri, hastalığa neyin neden olduğunun araştırılmasından ve gerekli önlemlerin alınmasından sonra öğrencilerin okula devam edebileceğini açıkladı.

KAN ÖRNEKLERİ İNCELENİYOR

Hastalığın belirlenmesi için öğrencilerden kan örnekleri alındığını belirten hastane yetkilileri, kan örneklerinin Kenya Tıbbi Araştırma Enstitüsü (KEMRI) laboratuvarlarına gönderildiğini söyledi.

DSÖ OKULDA KORONA AŞI ÇALIŞMASI YAPMIŞ

Öte yandan yerel halkın ortaya attığı bir iddia ise büyük ses getirdi. Felç geçiren kız öğrencilerin hastaneye kaldırılması sonrasında gazetecilere konuşan vatandaşlar Dünya Sağlık Örgütü'nün okulda 10 gün süren bir koronavirüs aşı çalışması yaptığını iddia etti.