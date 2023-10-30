Bülent Emrah Parlak ile evli rol arkadaşı Elit Andaç Çam dudak dudağa

Başarılı oyuncu Bülent Emrah Parlak ile Leyla ile Mecnun Değil oyunundaki evli rol arkadaşı Elit Andaç Çam ile Beyoğlu sokaklarında sarmaş dolaş görüntülendi. Oyuncu eşi Aziz İnan ile boşanma aşamasında olan Çam'dan henüz bir açıklama gelmedi.

DAKİKALARCA ÖPÜŞTÜLER

Habertürk'te yer alan habere göre, Asmalımescit'teki bir mekanda sabaha kadar eğlenen Bülent Emrah Parlak ile Elit Andaç Çam, daha sonra Beyoğlu sokaklarında romantik anlar yaşadı. Sokak aralarında el ele tutuşan ikili, dakikalarca öpüşürken kameralara yakalandı.

Bülent Emrah Parlak ve Elit Andaç Çam

EŞİYLE BOŞANMA AŞAMASINDA

Sokak aralarında sarmaş dolaş görüntülenen ikili, daha sonra evlerine gitti. Bülent Emrah Parlak ile aynı tiyatro oyununda rol alan ve meslektaşı Aziz İnan ile evli olan Elit Andaç Çam'ın ağustos ayında eşiyle evlerini ayırdığı ve boşanma aşamasında olduğu ileri sürüldü. Instagram hesabından eşiyle fotoğraflarını silmeyen Çam ve Parlak'tan henüz bir açıklama gelmedi.

Bülent Emrah Parlak ve Elit Andaç Çam

Bülent Emrah Parlak ve Elit Andaç Çam