 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bülent Emrah Parlak ile evli rol arkadaşı Elit Andaç Çam dudak dudağa - Son Dakika

Bülent Emrah Parlak ile evli rol arkadaşı Elit Andaç Çam dudak dudağa

Son Güncelleme: 30.10.2023 08:58

Bülent Emrah Parlak, önceki gece oyuncu Aziz İnan'la boşanma aşamasındaki Leyla ile Mecnun Değil oyunundaki rol arkadaşı Elit Andaç Çam ile öpüşürken görüntülendi.

Başarılı oyuncu Bülent Emrah Parlak ile Leyla ile Mecnun Değil oyunundaki evli rol arkadaşı Elit Andaç Çam ile Beyoğlu sokaklarında sarmaş dolaş görüntülendi. Oyuncu eşi Aziz İnan ile boşanma aşamasında olan Çam'dan henüz bir açıklama gelmedi.

DAKİKALARCA ÖPÜŞTÜLER

Habertürk'te yer alan habere göre, Asmalımescit'teki bir mekanda sabaha kadar eğlenen Bülent Emrah Parlak ile Elit Andaç Çam, daha sonra Beyoğlu sokaklarında romantik anlar yaşadı. Sokak aralarında el ele tutuşan ikili, dakikalarca öpüşürken kameralara yakalandı.

Bülent Emrah Parlak ile evli rol arkadaşı Elit Andaç Çam öpüşürken yakalandı
Bülent Emrah Parlak ve Elit Andaç Çam

EŞİYLE BOŞANMA AŞAMASINDA

Sokak aralarında sarmaş dolaş görüntülenen ikili, daha sonra evlerine gitti. Bülent Emrah Parlak ile aynı tiyatro oyununda rol alan ve meslektaşı Aziz İnan ile evli olan Elit Andaç Çam'ın ağustos ayında eşiyle evlerini ayırdığı ve boşanma aşamasında olduğu ileri sürüldü. Instagram hesabından eşiyle fotoğraflarını silmeyen Çam ve Parlak'tan henüz bir açıklama gelmedi.

Bülent Emrah Parlak ile evli rol arkadaşı Elit Andaç Çam öpüşürken yakalandı
Bülent Emrah Parlak ve Elit Andaç Çam
Bülent Emrah Parlak ile evli rol arkadaşı Elit Andaç Çam öpüşürken yakalandı
Bülent Emrah Parlak ve Elit Andaç Çam
Bülent Emrah Parlak ile evli rol arkadaşı Elit Andaç Çam öpüşürken yakalandı
Aziz İnan ve Elit Andaç Çam
Bülent Emrah Parlak ile evli rol arkadaşı Elit Andaç Çam öpüşürken yakalandı
Bülent Emrah Parlak ile evli rol arkadaşı Elit Andaç Çam öpüşürken yakalandı

Bülent Emrah Parlak, Beyoğlu, Aziz, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Bülent Emrah Parlak ile evli rol arkadaşı Elit Andaç Çam dudak dudağa - Son Dakika


Son Dakika
10:47 Galatasaray'dan tartışma yaratacak Icardi kararı: İğneyle oynamaya devam edecek
10:46 İstanbul'daki 100. yıl kutlamalarını beğenmeyen Sinan Akçıl'ın sözleri tepki çekti
10:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2. asır paylaşımı: Önümüzdeki dönemin en büyük hedefi sivil anayasadır
10:39 Resepsiyona damga vuran görüntü! Cumhurbaşkanı Erdoğan öylece kalakaldı
10:37 1.7 milyar liralık ödeme yarın çay üreticilerinin hesaplarında olacak
10:36 Görüntü Bağdat Caddesi'nden! Bayrak asmayan Apple mağazası kalabalığın hedefi oldu
10:20 Görüntüler kan donduruyor! Öldürdükleri Filistinlinin cesedini araca bağlayıp sürüklediler
10:03 Google yanlışlıkla doları 4 lira birden düşürdü, ortalık karıştı! Peki kur şu an ne kadar?
09:58 Dağıstan'a inen İsrail uçağını basıp Yahudi arayan 60 kişi tutuklandı
04:25 Kapalı köy okulunun bahçesinde toplanan kadınlar, çocukken ezberledikleri şiirleri okuyarak Cumhuriyet Bayramını kutladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2023 11:05:43. #1.13#
SON DAKİKA: Bülent Emrah Parlak ile evli rol arkadaşı Elit Andaç Çam dudak dudağa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement