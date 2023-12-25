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Fallout: London Projesi İçin Çıkış Tarihi Duyuruldu - Son Dakika
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Fallout: London Projesi İçin Çıkış Tarihi Duyuruldu

Fallout topluluğu, hayran yapımı Fallout: London projesi için uzun süredir heyecanla bekliyorlardı. Aziz George Günü'ne denk gelen 23 Nisan 2024'te yayınlanması planlanan Fallout 4'ün bu bağımsız modu, Londra'nın daha önce keşfedilmemiş ortamında benzersiz bir kıyamet sonrası deneyimi vaat ediyor.

Fallout: London Projesi İçin Çıkış Tarihi Duyuruldu
25.12.2023 - 20:28,
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Fallout topluluğu, hayran yapımı Fallout: London projesi için uzun süredir heyecanla bekliyorlardı. Proje için nihayet bir çıkış tarihi duyuruldu! Aziz George Günü'ne denk gelen 23 Nisan 2024'te yayınlanması planlanan Fallout 4'ün bu bağımsız modu, Londra'nın daha önce keşfedilmemiş ortamında benzersiz bir kıyamet sonrası deneyimi vaat ediyor.

23 Nisan 2024'te çıkacak Fallout: London fragmanı

Modun içeriğinin tamamlandığı ilan edilmesine rağmen, geliştirme ekibi çıkış tarihini erteleyerek ihtiyatlı davranmaya karar verdi. Sürümün ertelenmesi kararı, oyuncular için hatasız bir deneyim sağlamak için ek test süresi sağlıyor.

"DLC boyutunda bir mod" olarak tanımlanan Fallout: London, Fallout 4 evrenini genişleterek oyuncuları Londra'nın harap olmuş manzarasına taşıyor. Amerika'dan bu ayrılış, Fallout evrenine yeni bir bakış açısı sunarak Amerikan etkilerinin dokunmadığı yeni kültürlerin keşfedilmesine olanak tanıyor. Dahası, mod savaş öncesi Avrupa tarihini inceleyerek oyunculara savaş öncesi Britanya'nın sınıflı toplumu üzerindeki etkilerine bir bakış sunuyor.

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Yayın tarihinin Fallout TV dizisi ile ilgili beklentilerle uyumlu hale getirilmesi kararı hayranlar için bir başka heyecan katmanı daha ekliyor. Bu stratejik hamle, modlama topluluğu ile daha geniş Fallout serisi arasında bir sinerji olduğunu ve yaklaşan televizyon uyarlamasının Fallout evrenine olan ilgiyi artırdığını gösteriyor.

Siz ne düşünüyorsunuz? Sizce Fallout, Amerika dışındaki bir ortamda nasıl olur? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.

Kaynak: Shiftdelete
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