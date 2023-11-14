''Gazze'' ve ''Filistin'' dediği için umrede gözaltına alınıp ayağından kelepçelenen Türk imam Mustafa Efe'den haber var

İstanbul Üsküdar'daki Aziz Mahmud Hüdayi Camisi'nde bir dönem görev yapan ve çektiği videolarla büyük beğeni toplayan imam Mustafa Efe, Umre için gittiği Mekke'de Filistin ve Gazze kelimelerini söylediği için gözaltına alındı. Mustafa Efe son yaptığı paylaşımda gözaltı süresinin bittiğini ve herhangi bir sorunun olmadığını dile getirdi.

"GAZZE" VE "FİLİSTİN" KELİMELERİNİ SÖYLEDİĞİ İÇİN GÖZALTINA ALINDI

Görev yaptığı Üsküdar'daki Aziz Mahmud Hüdayi Camisi'nin kapılarını kedilere açan ve videolarıyla sosyal medyada beğeni toplayan imam Mustafa Efe, Umre ziyareti için gittiği Kabe'de Gazze ve Filistin kelimelerini kullandığı için gözaltına alındığını açıklamıştı. Ayağı kelepçeli hallerini yayınlayan Efe "Şu an Mekke'de Filistin ve Gazze kelimelerini söylediğimiz için gözaltındayız. Video bu kadar." ifadelerini kullanmıştı.

GÖZALTI SÜRESİ BİTTİ

Sevenlerini endişelendiren eski imam Mustafa Efe, son yaptığı açıklamada gözaltı süresinin bittiğini belirtti.Göreviyle ilgili de açıklama yapan Efe, şu an Diyanet İşleri Başkanlığımızın personeli olmadığını dile getirdi.

İşte Mustafa Efe şunları söyledi;

"Kamuoyu Bilgilendirmesi

Değerli kardeşlerim, Elhamdülillah şu an için herhangi bir sorun yok. Gözaltı süremiz bitti ve ibadetlerimize devam ediyoruz. Bunu ifade ettikten sonra bir hususu tashih etmek isterim. Şahsımla ilgili paylaşımlar ve haberler "Aziz Mahmud Hüdayi Camii İmam Hatib-i" olarak yapılmakta. Oysa şahsım Aziz Mahmud Hüdayi Camimizin Eski İmam Hatibiyim. Şu an Diyanet İşleri Başkanlığımızın personeli değilim. Emeklilik dilekçemi geçtiğimiz süreç içerisinde DİB'e sunmuştum. Hali hazırda ilmi çalışmalarıma ve ticari faaliyetlerime devam etmekteyim. Gözaltında olduğumuz süre içerisinde ve sonrasında; arayan, soran, ilgi ve alaka gösteren tüm devlet büyüklerimize ve dostlarımıza teşekkür ediyorum. Kabe'den Selam ve Dua ile"