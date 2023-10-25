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Fenerbahçe'de Serdar Aziz bıçak altına yattı - Son Dakika

Fenerbahçe'de Serdar Aziz bıçak altına yattı

Son Güncelleme: 25.10.2023 15:04

Fenerbahçe'nin stoperi Serdar Aziz, Almanya'nın Münih şehrinde sol ayak bileğinden operasyon geçirdi.

Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe, milli stoperi Serdar Aziz'in Almanya'da sol ayak bileğinden operasyon geçirdiğini açıkladı.

"BAŞARILI BİR OPERASYON GEÇİRDİ"

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Serdar Aziz, Almanya'nın Münih şehrinde sol ayak bileğinden başarılı bir artroskopi operasyonu geçirmiştir. Rehabilitasyon ve tedavi süreci başlayan tecrübeli oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe'de Serdar Aziz bıçak altına yattı

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Son Dakika Spor Fenerbahçe'de Serdar Aziz bıçak altına yattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe'de Serdar Aziz bıçak altına yattı - Son Dakika
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