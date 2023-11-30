 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İmamoğlu'nu topa tutan Erdoğan, İstanbul halkından mart ayına kadar süre istedi - Son Dakika

İmamoğlu'nu topa tutan Erdoğan, İstanbul halkından mart ayına kadar süre istedi

AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, isim vermeden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sert sözlerle yüklendi. Erdoğan, ''İstanbul eski günlerini mumla arar haline geldi. Aziz İstanbul ne yazık ki CHP'li iş bilmezlerin yönetimi altında. İstanbullu kardeşim otobüs, metro, metrobüs bekliyor ama hiçbiri zamanında gelmiyor'' ifadelerini kullandı.

30.11.2023 - 15:00,  Güncelleme: 15:18
Abone Ol

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yerel seçimlere ilişkin dikkat çeken mesajlar verdi.

"İSTANBUL ESKİ GÜNLERİNİ ARIYOR"

Konuşmasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na eleştiriler yönelten Erdoğan, "Yeniden İstanbul mücadelenin parolalarından biri olacaktır. İttifakımızı daha da güçlendireceğiz. Cumhur İttifakı doğru adaylarla seçime girecek. CHP bizim başlattığımız projeleri bile devam ettiremedi. CHP'li iş bilmezlerin yönetimi altında İstanbulluları yoran bir şehre dönüştü. İstanbul CHP zihniyeti elinde eski günlerini arıyor. Alışmışlar tıpış tıpış bize oy vereceksiniz demeye. Utanmadan sıkılmadan kameralar karşısında söylüyorlar. Milletimizi bu cenderen mart ayının sonunda kurtaracağız. Allah'ın izniyle yüksek oy oranları ile tekrar kazanacağız" ifadelerine yer verdi.

Erdoğan'ın açıklamasından satırbaşları;

"Tüm yol arkadaşlarımızı yürekten selamlıyorum. Son toplantımızı 24 Ağustos tarihinde gerçekleştirmiştik. Pek çok kritik gelişmeyi geride bıraktık. Kongremizde partimizin yönetim organlarını da belirledik. 49 arkadaşımız bayrağı yeni arkadaşlarına devretti. Parti kurullarımıza seçilen tüm arkadaşlarımızı gönülden tebrik ediyorum. 31 Mart seçimleri ile ilgili hazırlıkları kongremiz sonrası başlattık. Gündemimizi işletiyoruz. Saha araştırmaları ile adaylarımızı belirleyeceğiz. Kampanya ekibimiz çalışmalarına başladı. Seçim takvimimiz ilerliyor. MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli ile dün oldukça verimli bir görüşme yaptık. İttifakımızı daha da güçlendirerek geleceğe taşıyacağız.

"AKSİNİ SÖYLEYEN ÜLKEYE YALAN SÖYLÜYOR"

Yeniden İstanbul mücadelenin parolalarından biri olacaktır. İttifakımızı daha da güçlendireceğiz. Cumhur İttifakı doğru adaylarla seçime girecek. CHP bizim başlattığımız projeleri bile devam ettiremedi. CHP'li iş bilmezlerin yönetimi altında İstanbulluları yoran bir şehre dönüştü. İstanbul CHP zihniyeti elinde eski günlerini arıyor. Alışmışlar tıpış tıpış bize oy vereceksiniz demeye. Utanmadan sıkılmadan kameralar karşısında söylüyorlar. Milletimizi bu cenderen Mart ayının sonunda kurtaracağız. Allah'ın izniyle yüksek oy oranları ile tekrar kazanacağız. Kabinemiz eser ve hizmet siyasetini hızla sürdürüyor. Her bir belediyemizin saymaya kalsak saatler sürecek hizmetleri var. Deprem bölgesinden elimizi zaten çekmedik. Belediyelerimiz ile deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın yanında olacağız. Şehirlerimiz arasında asla ayrımcılık yapmadık. Aksini söyleyen bu ülkeye yalan söylüyor demektir.

"TÜM KAYNAKLARI HAYATA GEÇİRDİK"

İnsanımızın günlük hayatında yaşadığı sıkıntıları görmezden geliyor değiliz. Türkiye'nin sinsi saldırı altında olduğunu kimse inkar edemez. Milletimizle birlikte yıkılmadan ayakta kalmayı başardık. Küresel düzeyde salgınla başlayan ve Rusya Ukrayna savaşı ile devam eden bir süreci gördük. Tüm kaynakları hayata geçirdik. Hükümette sağladığımız istikrarı şehirlerimize de kazandırmak istediğimiz anlatacağız. Alta yapı sağlayamayan muhalefet belediyelerinin karşısına Türkiye Yüzyılı belediyeciliği ile geçeceğiz. Bu partide şahsım dahil hiç kimse layüsel değildir.

"HEDEFİMİZ TÜM BELEDİYELERİ KAZANMAK"

Diğer partilerde görülen rezillikler AK Parti'nin kapısından içeri giremez. Uzun iktidar yıllarının bizi bozmadığını tersine tecrübe kazandırdığını milletimize göstereceğiz. Amacımız 30 büyük şehir 51'i il tüm ilçelerde tüm belediyelerin tamamına yakınını AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak kazanmaktır. Vatandaşımız neredeyse orada olmak boynumuzun borcu. Seçime kadar gece gündüz demeden çalışacağız."

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Recep Tayyip Erdoğan, Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika İmamoğlu'nu topa tutan Erdoğan, İstanbul halkından mart ayına kadar süre istedi - Son Dakika


16:26
Melisa Döngel ''Arkadaşım sevgilisiyle birlikte olabilirim'' dedi, yer yerinden oynadı Melisa Döngel ''Arkadaşım sevgilisiyle birlikte olabilirim'' dedi, yer yerinden oynadı
16:22
Bodrum'da öldürülen Rus anne ve kızı için yardım kampanyası başlatıldı Bodrum'da öldürülen Rus anne ve kızı için yardım kampanyası başlatıldı
16:12
Manchester United maçında sunduğu resitalin karşılığını aldı! Ziyech, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın takımında Manchester United maçında sunduğu resitalin karşılığını aldı! Ziyech, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın takımında
15:59
Putin'den Rus halkına çağrı: 7-8 çocuk yapın Putin'den Rus halkına çağrı: 7-8 çocuk yapın
15:58
Aylardır başı ağrıyan adamın beyninde iki yemek çubuğu bulundu Aylardır başı ağrıyan adamın beyninde iki yemek çubuğu bulundu
15:52
Kızıl Goncalar fragmandaki ''Ahilik'' diyaloğu tepki çekti! Yapım şirketi özür dileyip fragmanı güncelledi Kızıl Goncalar fragmandaki ''Ahilik'' diyaloğu tepki çekti! Yapım şirketi özür dileyip fragmanı güncelledi
15:18
Galatasaray'da Muslera'nın alternatifi Altay Bayındır! İlk teklif yolda Galatasaray'da Muslera'nın alternatifi Altay Bayındır! İlk teklif yolda
15:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan, salona uyumaya gelen partilileri tek sözüyle ayağa kaldırdı Cumhurbaşkanı Erdoğan, salona uyumaya gelen partilileri tek sözüyle ayağa kaldırdı

Son Dakika
16:26 Melisa Döngel ''Arkadaşım sevgilisiyle birlikte olabilirim'' dedi, yer yerinden oynadı
16:22 Bodrum'da öldürülen Rus anne ve kızı için yardım kampanyası başlatıldı
16:12 Manchester United maçında sunduğu resitalin karşılığını aldı! Ziyech, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın takımında
15:59 Putin'den Rus halkına çağrı: 7-8 çocuk yapın
15:58 Aylardır başı ağrıyan adamın beyninde iki yemek çubuğu bulundu
15:52 Kızıl Goncalar fragmandaki ''Ahilik'' diyaloğu tepki çekti! Yapım şirketi özür dileyip fragmanı güncelledi
15:18 Galatasaray'da Muslera'nın alternatifi Altay Bayındır! İlk teklif yolda
15:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan, salona uyumaya gelen partilileri tek sözüyle ayağa kaldırdı
15:01 70 yaşındaki kadın tüp bebek tedavisiyle ikiz çocuk sahibi oldu
15:00 İmamoğlu'nu topa tutan Erdoğan, İstanbul halkından mart ayına kadar süre istedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2023 16:52:42. #1.12#
SON DAKİKA: İmamoğlu'nu topa tutan Erdoğan, İstanbul halkından mart ayına kadar süre istedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement