Fenerbahçe'nin Nordsjaelland kafilesinde 7 eksik

Nordsjaelland ile Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin 5. haftasında Danimarka'da karşı karşıya gelecek. Kamp kadrosunu açıklayan sarı-lacivertlilerde 7 futbolcu yok.
Fenerbahçe'de Becao, Alexander Djiku, Serdar Aziz, Ferdi Kadıoğlu, Fred, Miha Zajc ve Mert Hakan Yandaş kafilede yer almadı. Temsilcimizde bu isimler dışında UEFA listesinde ismi olmayan Samet Akaydin, Emre Mor, Mert Müldür ve Bartuğ Elmaz da kadroya dahil edilmedi.
Nordsjaelland ile Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 5. hafta mücadelesinde 30 Kasım Perşembe Danimarka'da Right to Dream Park'ta karşı karşıya gelecek. Fransız hakem Pignard'ın düdük çalacağı müsabaka saat 23.00'te başlayacak.
Fenerbahçe'nin kamp kadrosu şöyle:
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