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Aziz Mahmud Hüdayi: Aşkın Yolculuğu Dizisi Çekimlere Başladı - Son Dakika
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Aziz Mahmud Hüdayi: Aşkın Yolculuğu Dizisi Çekimlere Başladı

Aziz Mahmud Hüdayi: Aşkın Yolculuğu Dizisi Çekimlere Başladı

Rüzgar Aksoy'un başrolünde yer aldığı Aziz Mahmud Hüdayi'nin hikayesine odaklanan 'Aziz Mahmud Hüdayi: Aşkın Yolculuğu' dizisinin çekimleri başladı. Dizi, TRT 1 ekranında ramazan ayı boyunca hafta içi her akşam izleyici ile buluşacak. Yönetmenliğini Kamil Aydın'ın üstlendiği dizinin senaryosunu İsa Yıldız kaleme aldı. Dizinin oyuncu kadrosunda Cem Kurtoğlu, Duygu Gürcan, Hakan Örge ve Tuğba Melis Türk de yer alıyor. Mehmet Bozdağ'ın yapımcılığını üstlendiği dizi, Aziz Mahmud Hüdayi'nin Kahire'den Bursa'ya kadı naibi olarak atanmasıyla başlayan hikayesini anlatıyor.

02.02.2024 14:59
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Başrolünde Rüzgar Aksoy'un yer aldığı Aziz Mahmud Hüdayi'nin hikayesine odaklanan "Aziz Mahmud Hüdayi: Aşkın Yolculuğu" dizisinin çekimleri başladı.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, dizi, TRT 1 ekranında ramazan ayı boyunca hafta içi her akşam izleyici ile buluşacak.

Yönetmenliğini Kamil Aydın'ın üstlendiği, senaryosunu İsa Yıldız'ın kaleme aldığı dizinin oyuncu kadrosunda ayrıca Cem Kurtoğlu, Duygu Gürcan, Hakan Örge ve Tuğba Melis Türk yer alıyor.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın üstlendiği dizinin konusu özetle şöyle:

"Aziz Mahmud Hüdayi, Kahire'den Bursa'ya kadı naibi olarak atanır. Şehirde adaletin tesisi için Kadı Nazırzade ile birlikte çalışırken, Şeyh Üftade ile tanışır. Kadı olma hayalleri kurmuş ve bunu başarmıştır. Ancak Üftade hazretleri ona bambaşka bir hayatın kapılarını aralayacaktır…"

Kaynak: AA

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