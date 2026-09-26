Yarınki Bucaspor 1928-Altay İzmir derbisinde Altay taraftarı stadyuma alınmayacak

3'ÜNCÜ Lig 2'nci Grup'ta mücadele eden Bucaspor 1928 yarın İzmir derbisinde Altay'ı konuk edecek. Yeni Buca Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak 4'üncü hafta karşılaşmasını İsmail Güzel yönetecek. Bilet fiyatları maraton tribünü 75, kapalı tribün 100, VIP C tribünü 250 TL olarak belirlenirken, İl Spor Güvenlik Kurulu kararıyla konuk Altay taraftarı stadyuma alınmayacak. Bucaspor ve Altay taraftarları arasında sezon başında gerginlik yaşanmıştı.

Ligde ilk 3 maçında 1 galibiyet, 2 yenilgi alan Bucaspor, 3 puanla 12'nci sırada; 2 beraberlik 1 yenilgi alan Altay ise 2 puanla 13'üncü basamakta yer alıyor. Transfer yasağı bulunan iki takım da altyapıdan yetişen gençleriyle 3 puan mücadelesi verecek. Buca'da Berk Cem, Ege, Arda, Muhammet ve Kaan takımdan ayrılırken; Altay'da kırmızı kart cezalısı Oktay ile sakat İbrahim görev yapamayacak. Altay Teknik Direktörü Tuna Üzümcü de derbide eski takımına rakip olacak.