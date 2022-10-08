Yaş almış vatandaşlar sabah sporuyla dinç kalıyor - Son Dakika
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Yaş almış vatandaşlar sabah sporuyla dinç kalıyor

08.10.2022 10:50
Yaş almış vatandaşlar sabah sporuyla dinç kalıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde bulunan emekli evlerinde aktiviteler, hız kesmeden devam ediyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde bulunan emekli evlerinde aktiviteler, hız kesmeden devam ediyor. Büyükşehir Tarsus emekli evinin üyelerine yönelik olarak, sabah sporu programları düzenlenmeye başladı.

Kentin doğal güzelliği ile ön plana çıkan mekanlarından Kültür Park içerisinde faaliyet yürüten Tarsus emekli evinin ön bölümünde yer alan çim alanda gerçekleşen sabah sporu çalışmalarına, ileri yaş almış yurttaşlar ilgi gösteriyor. "Sağlıklı Yaşam İçin Spor" sloganıyla uygulanan sabah sporu programı, haftada 2 gün gerçekleştiriliyor. Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nda görevli spor hocası Gökay Aküzel'in nezaretinde düzenlenen sabah sporu aktivitesine iştirak eden Tarsus Emekli Evi üyeleri, egzersiz, germe, açma hareketlerini uyum içerisinde yerine getiriyor ve müzik eşliğinde keyifli dakikalar yaşıyorlar.

Tarsus Emekli Evi üyelerinden Meryem Ziyade, faaliyetten çok memnun olduğunu belirterek, " Vahap Seçer'in sayesinde, bize göndermiş olduğu hocalarla çok mutluyuz, çok da iyiyiz. Şu anda emekliler evindeyiz. Onların da katkısından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Böyle aktivitelere katılıyoruz ve eş, dost herkesi çağırıyoruz" dedi.

Sabah sporuna iştirak eden bir başka ileri yaş almış yurttaş Nuran Uzunlar da, "Belediye'nin yaptığı aktivitelerden dolayı çok teşekkür ederiz. Spor etkinliklerinden çok memnunuz, elimden geldiğince gelmeye çalışıyorum. Bu tür aktivitelerin daha da çoğalmasını istiyoruz" diye konuştu. - MERSİN

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Kaynak: İHA

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarsus, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yaş almış vatandaşlar sabah sporuyla dinç kalıyor - Son Dakika

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