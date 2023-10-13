Polisler, telefon ve tabletinde delil arayacak! Yasa dışı bahis iddiasıyla sorgulanan Zaniolo'nun ilk savunması ortaya çıktı

Galatasaray'ın sezon başında Aston Villa'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo, İtalya Milli Takımı'nın tesislerinde yasa dışı bahis oynadığı iddiasıyla sorgulandı. Zaniolo sorgusunda yalnızca poker oynadığını ve futbol bahsi yapmadığını ifade etti.

POKER OYNADIĞINI SÖYLEDİ

Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre, Zaniolo'nun yasa dışı bahis oynadığı suçlaması sonrası verdiği savunma ortaya çıktı. İtalyan futbolcunun çevrimiçi platformları yalnızca poker oynamak için kullandığını söylediği iddia edildi.

TELEFON VE TABLETİNE EL KONULDU

Newcastle United forması giyen Sandro Tonali'nin de sorgusu alınırken Zaniolo'nun telefonuna ve tabletine polis tarafından el konuldu.