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Polisler, telefon ve tabletinde delil arayacak! Yasa dışı bahis iddiasıyla sorgulanan Zaniolo'nun ilk savunması ortaya çıktı - Son Dakika

Polisler, telefon ve tabletinde delil arayacak! Yasa dışı bahis iddiasıyla sorgulanan Zaniolo'nun ilk savunması ortaya çıktı

Son Güncelleme: 13.10.2023 14:30

Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında sorgulanan Galatasaray'ın Aston Villa'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo'nun ilk ifadesi ortaya çıktı. İtalyan futbolcu, futbol bahsi oynamadığı ve yalnızca poker oynamak için çevrimiçi platformları kullandığını belirtti. Zaniolo'nun telefon ve tabletine el konuldu.

Galatasaray'ın sezon başında Aston Villa'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo, İtalya Milli Takımı'nın tesislerinde yasa dışı bahis oynadığı iddiasıyla sorgulandı. Zaniolo sorgusunda yalnızca poker oynadığını ve futbol bahsi yapmadığını ifade etti.

POKER OYNADIĞINI SÖYLEDİ

Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre, Zaniolo'nun yasa dışı bahis oynadığı suçlaması sonrası verdiği savunma ortaya çıktı. İtalyan futbolcunun çevrimiçi platformları yalnızca poker oynamak için kullandığını söylediği iddia edildi.

Yasa dışı bahis iddiasıyla sorguya çekilen Zaniolo'nun ilk ifadesi ortaya çıktı

TELEFON VE TABLETİNE EL KONULDU

Newcastle United forması giyen Sandro Tonali'nin de sorgusu alınırken Zaniolo'nun telefonuna ve tabletine polis tarafından el konuldu.

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Son Dakika Spor Polisler, telefon ve tabletinde delil arayacak! Yasa dışı bahis iddiasıyla sorgulanan Zaniolo'nun ilk savunması ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Polisler, telefon ve tabletinde delil arayacak! Yasa dışı bahis iddiasıyla sorgulanan Zaniolo'nun ilk savunması ortaya çıktı - Son Dakika
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