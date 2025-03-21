Yaşadığı sakatlıkla yürekleri ağza getiren Davinson Sanchez'in sağlık durumu belli oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Yaşadığı sakatlıkla yürekleri ağza getiren Davinson Sanchez'in sağlık durumu belli oldu

Yaşadığı sakatlıkla yürekleri ağza getiren Davinson Sanchez\'in sağlık durumu belli oldu

Kolombiya Milli Takımı Teknik Direktörü Nestor Lorenzo, Brezilya maçında yaşadığı sakatlıkla yürekleri ağızlara getiren Galatasaraylı Davinson Sanchez'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Lorenzo, ''Bir baş dönmesi yaşadı ve bu yüzden doktorumuz önlem olarak oyundan çıkması gerektiğini söyledi ama durumu iyi'' dedi. Sanchez'in Paraguay karşısında sahada olması bekleniyor.

21.03.2025 21:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray forması giyen Davinson Sanchez'li Kolombiya, Güney Amerika Dünya Kupası Elemeleri'nde Brezilya'ya 2-1 mağlup olmuştu. Kaleci Alisson Becker ile çarpıştıktan sonra sedyeyle kenara gelen Sanchez, sarı-kırmızılıları korkutmuştu. Deneyimli stoperin sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi.

Yaşadığı sakatlıkla yürekleri ağızlara getiren Davinson Sanchez'in sağlık durumu belli oldu

"BAŞ DÖNMESİ YAŞADI AMA DURUMU İYİ"

Dünya Kupası Elemeleri'nin bir sonraki maçında Paraguay'ı konuk edecek Kolombiya'da Davinson Sanchez'in de sahada olması bekleniyor. Kolombiya Milli Takımı Teknik Direktörü Nestor Lorenzo, Sanchez'in son durumuna ilişkin konuştu. 28 yaşındaki stoperin iyi olduğunu belirten Lorenzo, "İyileşiyor. Bir baş dönmesi yaşadı ve bu yüzden doktorumuz önlem olarak oyundan çıkması gerektiğini söyledi ama durumu iyi" ifadelerini kullandı.

Yaşadığı sakatlıkla yürekleri ağızlara getiren Davinson Sanchez'in sağlık durumu belli oldu

OYUNDAN ALINDIĞINI ÖĞRENİNCE SİNİRLENDİ

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Davinson Sanchez herkesi korkutan pozisyonun ardından bir süre yer kalmış ve sedyeyle kenara alınmıştı. Kolombiya Teknik Direktörü Nestor Lorenzo, Tedavisi devam ettiği sırada Davinson'u oyundan alarak yerine bir diğer Galatasaraylı Carlos Cuesta'yı sahaya sürmüştü. Oyuna devam etmek isteyen Sanchez ise değişikliği öğrenince teknik direktör Lorenzo'nun bu kararını sinirlenerek tepki göstermişti.

Davinson Sanchez, Baş Dönmesi, Galatasaray, Kolombiya, Brezilya, Paraguay, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yaşadığı sakatlıkla yürekleri ağza getiren Davinson Sanchez'in sağlık durumu belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Eren Türkmen:
    Çok d..mixzdydi bir salatasaraylı olarak ülkemde ülkem daha umrumda 3 25 Yanıtla
  • Bahri Fuat Özer:
    okan cücük demiştir numara yap geri dön diye ?? 6 21 Yanıtla
  • 6490203:
    yabancı hakem yönetsin 6 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe’den Allan Saint-Maximin ile ilgili karar çıktı Fenerbahçe'den Allan Saint-Maximin ile ilgili karar çıktı
Ev hapsine çarptırılan gazeteci İsmail Saymaz’ın ifadesi ortaya çıktı Ev hapsine çarptırılan gazeteci İsmail Saymaz'ın ifadesi ortaya çıktı
İstanbul Valiliği, Saraçhane çevresindeki bu yolları 24 saatliğine trafiğe kapattı İstanbul Valiliği, Saraçhane çevresindeki bu yolları 24 saatliğine trafiğe kapattı
Kadın yolcu, uçağı kaçırmamak için köpeğini boğarak öldürdü Kadın yolcu, uçağı kaçırmamak için köpeğini boğarak öldürdü
İBB Başkanı İmamoğlu ve 99 Şüpheli Hakkında Suç Örgütü Yöneticisi Olmak İddiasıyla Soruşturma Sürüyor İBB Başkanı İmamoğlu ve 99 Şüpheli Hakkında Suç Örgütü Yöneticisi Olmak İddiasıyla Soruşturma Sürüyor
Galatasaray’da kalacak mı Osimhen’in geleceğiyle ilgili bomba iddia Galatasaray'da kalacak mı? Osimhen'in geleceğiyle ilgili bomba iddia
Bahçeli’den Özgür Özel’e sert uyarı: Yargıya saygı duy, partinde otur Bahçeli'den Özgür Özel'e sert uyarı: Yargıya saygı duy, partinde otur
Uzun süredir demans hastalığıyla mücadele eden Bruce Willis’in son hali ortaya çıktı Uzun süredir demans hastalığıyla mücadele eden Bruce Willis'in son hali ortaya çıktı
İmamoğlu’nun terör soruşturmasında ifadesi alınmaya başlandı İmamoğlu'nun terör soruşturmasında ifadesi alınmaya başlandı
Özgür Özel’den Serdar Haydanlı iddiası Özgür Özel'den Serdar Haydanlı iddiası
İmamoğlu eylemleri sonrası 9 ilde 343 kişi yakalandı İmamoğlu eylemleri sonrası 9 ilde 343 kişi yakalandı

13:08 Murat Ongun’un emniyet ifadesi ortaya çıktı Dikkat çeken Dilek İmamoğlu sorusu Murat Ongun'un emniyet ifadesi ortaya çıktı! Dikkat çeken Dilek İmamoğlu sorusu
12:25 Osman Sınav’a son veda Kenan İmirzalıoğlu gözyaşlarına boğuldu Osman Sınav'a son veda! Kenan İmirzalıoğlu gözyaşlarına boğuldu
11:55 İmamoğlu eylemleri sonrası 9 ilde 343 kişi yakalandı İmamoğlu eylemleri sonrası 9 ilde 343 kişi yakalandı
11:47 Özgür Özel’den Serdar Haydanlı iddiası Özgür Özel'den Serdar Haydanlı iddiası
09:56 İmamoğlu’nun terör soruşturmasında ifadesi alınmaya başlandı İmamoğlu'nun terör soruşturmasında ifadesi alınmaya başlandı
16:02 Uzun süredir demans hastalığıyla mücadele eden Bruce Willis’in son hali ortaya çıktı Uzun süredir demans hastalığıyla mücadele eden Bruce Willis'in son hali ortaya çıktı
15:56 Bahçeli’den Özgür Özel’e sert uyarı: Yargıya saygı duy, partinde otur Bahçeli'den Özgür Özel'e sert uyarı: Yargıya saygı duy, partinde otur
15:46 Galatasaray’da kalacak mı Osimhen’in geleceğiyle ilgili bomba iddia Galatasaray'da kalacak mı? Osimhen'in geleceğiyle ilgili bomba iddia
15:45 İBB Başkanı İmamoğlu ve 99 Şüpheli Hakkında Suç Örgütü Yöneticisi Olmak İddiasıyla Soruşturma Sürüyor İBB Başkanı İmamoğlu ve 99 Şüpheli Hakkında Suç Örgütü Yöneticisi Olmak İddiasıyla Soruşturma Sürüyor
15:44 Kadın yolcu, uçağı kaçırmamak için köpeğini boğarak öldürdü Kadın yolcu, uçağı kaçırmamak için köpeğini boğarak öldürdü
15:34 İstanbul Valiliği, Saraçhane çevresindeki bu yolları 24 saatliğine trafiğe kapattı İstanbul Valiliği, Saraçhane çevresindeki bu yolları 24 saatliğine trafiğe kapattı
15:32 Ev hapsine çarptırılan gazeteci İsmail Saymaz’ın ifadesi ortaya çıktı Ev hapsine çarptırılan gazeteci İsmail Saymaz'ın ifadesi ortaya çıktı
15:29 Fenerbahçe’den Allan Saint-Maximin ile ilgili karar çıktı Fenerbahçe'den Allan Saint-Maximin ile ilgili karar çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2025 13:39:48. #7.12#
SON DAKİKA: Yaşadığı sakatlıkla yürekleri ağza getiren Davinson Sanchez'in sağlık durumu belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement