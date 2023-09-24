Yaşanan olaylar maçın önüne geçti! Ajax-Feyenoord mücadelesi tatil edildi

Konuk takımın 3-0 önde olduğu Ajax- Feyenoord maçı, sahaya atılan yabancı maddeler sebebiyle 56. dakikada tatil edilerek ileri bir tarihe ertelendi.

DEPLASMAN GOL ATTIKÇA OLAYLAR BÜYÜDÜ

Feyenoord'un 9 ve 18. dakikalarda Santiago Gimenez, 37. dakikada ise Igor Paixao ile bulduğu gollerin ardından ev sahibi Ajax'ın taraftarları, sahaya birçok yabancı madde atmaya başlayınca mücadele tatil edildi.

3. KEZ DURUNCA TATİL EDİLDİ

Yaşanan olaylar nedeniyle 2 kez duran oyun, 3. duraklamanın ardından tatil edildi. Karşılaşmanın Feyenoord lehine hükmen galibiyet ile sonuçlanması bekleniyor.

Görüntü: Exxen