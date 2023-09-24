Yaşanan olaylar maçın önüne geçti! Ajax-Feyenoord mücadelesi tatil edildi - Son Dakika

Yaşanan olaylar maçın önüne geçti! Ajax-Feyenoord mücadelesi tatil edildi

Son Güncelleme: 24.09.2023 18:15

Hollanda Ligi'nde oynanan Ajax-Feyenoord maçı, tribün olayları sebebiyle tatil edildi. Ajax'ın ev sahipliği yaptığı ve 3-0 Feyenoord'un üstünlüğü ile devam eden maç, tribün olayları nedeniyle 3 kez durdu. Karşılaşmanın Feyenoord lehine hükmen galibiyet ile sonuçlanması bekleniyor.

Konuk takımın 3-0 önde olduğu Ajax- Feyenoord maçı, sahaya atılan yabancı maddeler sebebiyle 56. dakikada tatil edilerek ileri bir tarihe ertelendi.

DEPLASMAN GOL ATTIKÇA OLAYLAR BÜYÜDÜ

Feyenoord'un 9 ve 18. dakikalarda Santiago Gimenez, 37. dakikada ise Igor Paixao ile bulduğu gollerin ardından ev sahibi Ajax'ın taraftarları, sahaya birçok yabancı madde atmaya başlayınca mücadele tatil edildi.

Deplasman gol attıkça ev sahibi taraftarlar çıldırdı! Ajax-Feyenoord maçı tatil edildi

3. KEZ DURUNCA TATİL EDİLDİ

Yaşanan olaylar nedeniyle 2 kez duran oyun, 3. duraklamanın ardından tatil edildi. Karşılaşmanın Feyenoord lehine hükmen galibiyet ile sonuçlanması bekleniyor.

Deplasman gol attıkça ev sahibi taraftarlar çıldırdı! Ajax-Feyenoord maçı tatil edildi
Görüntü: Exxen
Deplasman gol attıkça ev sahibi taraftarlar çıldırdı! Ajax-Feyenoord maçı tatil edildi
Görüntü: Exxen
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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Son Dakika Spor Yaşanan olaylar maçın önüne geçti! Ajax-Feyenoord mücadelesi tatil edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yaşanan olaylar maçın önüne geçti! Ajax-Feyenoord mücadelesi tatil edildi - Son Dakika
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