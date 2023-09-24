Konuk takımın 3-0 önde olduğu Ajax- Feyenoord maçı, sahaya atılan yabancı maddeler sebebiyle 56. dakikada tatil edilerek ileri bir tarihe ertelendi.
Feyenoord'un 9 ve 18. dakikalarda Santiago Gimenez, 37. dakikada ise Igor Paixao ile bulduğu gollerin ardından ev sahibi Ajax'ın taraftarları, sahaya birçok yabancı madde atmaya başlayınca mücadele tatil edildi.
Yaşanan olaylar nedeniyle 2 kez duran oyun, 3. duraklamanın ardından tatil edildi. Karşılaşmanın Feyenoord lehine hükmen galibiyet ile sonuçlanması bekleniyor.
Son Dakika › Spor › Yaşanan olaylar maçın önüne geçti! Ajax-Feyenoord mücadelesi tatil edildi - Son Dakika