Yaşar Doğu, Efsane Güreşçi 64. Yılında Anıldı - Son Dakika
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Yaşar Doğu, Efsane Güreşçi 64. Yılında Anıldı

Yaşar Doğu, Efsane Güreşçi 64. Yılında Anıldı

Yaşar Doğu, vefatının 64. yılında Samsun Kavak'ta düzenlenen törenle anıldı. Gençler için ilham kaynağı.

09.01.2025 15:09
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Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu efsane güreşçi Yaşar Doğu, vefatının 64. yılında doğum yeri Samsun'un Kavak ilçesinde yapılan törenle anıldı.

Kavak Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen anma programına İlçe Kaymakamı Taha Genç, Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, AK Parti İlçe Başkanı Onur Bakır, Yasar Doğu'nun oğlu Prof. Dr. Gazanfer Doğu, ilçe protokolü vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Programda konuşan İlçe Kaymakamı Taha Genç, gençlere, öğrencilere ve sporculara Yaşar Doğu'nun güreş bilincinin aşılanması gerektiğini belirterek, "Ünlü güreşçimiz Yaşar Doğu, başarısının yanında spor ahlakıyla örnek olmuştur. Öğrencilerimizi Türk sporu ve güreşiyle ilgili konularda bilinçlendirelim. Yeni Yaşar Doğuların yetişmesini sağlayalım" dedi.

Efsane güreşçinin oğlu Gazanfer Doğu da konuşmasında babasının yaşamından öğrenecek çok şey olduğunu dile getirerek, "Yaşar Doğu, yalnızca bir sporcu değil, aynı zamanda bir ahlak ve azim timsaliydi. Gençler, lütfen bu değerli insanı tanıyın, hayatını inceleyin ve onun gibi iz bırakmaya çalışın" diye konuştu.

'Türk güreşi' denilince akla Yaşar Doğu'nun geldiğini belirten Onur Bakır ise, "Dünya ve olimpiyat Şampiyonu, milli güreşçimiz Yaşar Doğu bizim gururumuz. Onun gibi bir şampiyonun hemşerisi olmaktan her zaman onur duyuyorum. Milli güreşçimiz sporda göstermiş olduğu başarıları kadar yaşantısıyla da hepimize örnek olabilecek bir değerimizdir. Milli güreşçimiz, sportif başarıları ve örnek kişiliğiyle gençlerimiz için eşsiz bir ilham kaynağıdır" ifadelerini kullandı.

Yazar Ahmet Seven'in de konuşma yaptığı anma programı Kavaklı öğrencilerin güreş gösterilerinin ardından sona erdi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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