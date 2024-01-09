Yaşar Doğu, Vefatının 63. Yılında Anıldı

Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu eski milli güreşçi Yaşar Doğu, vefatının 63. yılında memleketi Samsun'un Kavak ilçesinde anıldı. Törende konuşan Yaşar Doğu'nun oğlu Prof. Dr. Gazanfer Doğu, "Babamdan bize miras kalan en önemli değer dürüstlüktü. Babam hiçbir zaman şovmenlik yapmadı" dedi.

Samsun Kavak Belediyesi tarafından, Türk güreşinin efsane isimlerinden Yaşar Doğu için Kavak Spor Salonu'nda anma töreni düzenlendi. Tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Akabinde Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı. İlçede öğrenim gören öğrenciler de Yaşar Doğu ile ilgili şiirler okudu.

"Babamdan bize kalan en önemli miras dürüstlük"

Törende konuşan efsane güreşçinin oğlu Gazanfer Doğu, "Yaşar Doğu'yu anlatmak için söylenecek söz kalmadı. Ben ailesinden biri olarak özellikle birkaç hikayeyi paylaşmak istiyorum. Özellikle mesajım gençleredir. Ailem içinde babamdan bize miras kalan en önemli değer dürüstlüktü. Hiçbir şekilde bu dürüstlük ilkesinin dışına çıkan bir şeyi kabul etmedi. Dürüstlük sınırını aşan hiçbir olayı adına milliyetçilik bile dense kabul etmediğini aile olarak biz çeşitli vesilelerde yaşadık. Rahmetli Hamit Kaplan, babamın talebelerinden birisidir. Kendisi bizzat şu olayı anlattı; İstanbul'da Mithat Paşa Spor Salonu'nda Avrupa şampiyonası final maçıdır. Rahmetli Hamit Kaplan, favori ve rakibini rahat yenecek durumdadır. Tribünler dolu ve rakibiyle birazcık oynamak istiyor. Bir an önce sonucu gitmek yerine süreyi biraz uzatmak istiyor. Babam Hamit Kaplan'a sesleniyor. Hamit Kaplan, 'önce bağırdı, duyumsamazlıktan geldim' diyor. Bu arada bir şey oluyor, Hamit Kaplan alta düşüyor. Babam bu olayı görünce sinirleniyor, ringden uzaklaşıyor ve stadın ortasına doğru gidiyor. Hamit Kaplan yaptığı hatayı anlıyor, kalkarak rakibini tuşluyor ve Avrupa şampiyonu oluyor. Ringden iniyor ve hocasının peşinden gidiyor. Elini öpmek istiyor. Babam o hırsla bütün o seyircilerin önünde önce Hamit Kaplan'a bir tokat atıyor. Hamit Kaplan tekrar eline sarılıyor, öpüyor. Babam da ağlayarak ona sarılıyor. Buradan şunu demek istiyorum; babam, ezerek yendiği rakibini kucaklayarak kaldırdı. Hiçbir zaman şovmenlik yapmadı. Rakibine her zaman saygı gösterdi. Siz gençlerin böyle bir anlayışla şampiyon olmanızı dilerim" diye konuştu.

İbrahim Sarıcaoğlu: "Tarihte iz bırakan şahsiyetlerimizi genç nesillere aktarmak çok önemli"

Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu ise, "Tarihimizi iyi öğrenerek geçmişimizi anlamamız gerekir. Bu bağlamda tarihte iz bırakan şahsiyetlerimizi genç nesillere aktarmak çok önemlidir. Bu yönüyle Türk güreş tarihimizin efsanevi sporcularından Yaşar Doğu'yu anlatmayı çok değerli buluyoruz. Bugün biz de efsane güreşçimizin adını yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak için en büyük mahallemize ismini verdik. Adına spor salonu, güreş alanı, anıt park yaparak ve Emirli'de yaşadığı evini müzeye dönüştürerek ona hak ettiği değeri verme cabası içinde olduk. Yaşar Doğu, sırtı yere gelmeyen, şerefli bayrağımızı göndere çıkarmış, İstiklal Marşımızı okutmuş, göğsümüzü kabartmış iftiharımızdır. Gençlerimize, Emirli'de güreşçimiz anısına yaptığımız müze evini ziyaret etmelerini tavsiye ediyorum. Bu vesile ile bir kez daha milli kahramanımız Yaşar Doğu'ya Rabbimden rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun" cümlelerine yer verdi.

Törende ayrıca Kavak Kaymakamı Erdem Karanfil, İl Gençlik ve Spor Müdürü Feyzullah Dereci ve Samsun Yazarlar Derneği Başkanı Ahmet Seven de bir konuşma yaptı.

Samsun Vali Yardımcısı Fatih Cıdıroğlu ve İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş'ın da katıldığı tören yapılan güreş müsabakalarının ardından sona erdi. - SAMSUN