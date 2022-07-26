Yaşar Kemal Uğurlu, Konferans Ligi'nde düdük çalacak - Son Dakika
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Yaşar Kemal Uğurlu, Konferans Ligi'nde düdük çalacak

26.07.2022 15:57
Yaşar Kemal Uğurlu, Konferans Ligi'nde düdük çalacak

UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turunda oynanacak HSK Zrinjski-KF Tirana maçını FIFA kokartlı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turunda oynanacak HSK Zrinjski-KF Tirana maçını FIFA kokartlı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

FIFA kokartlı hakem Yaşar Kemal Uğurlu, Bosna Hersek'in HSK Zrinjski ile Arnavutluk'un KF Tirana takımları arasında 28 Temmuz Perşembe günü oynanacak UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turu müsabakasını yönetecek.

Bosna Hersek'in Mostar şehrindeki Gradski Stadyumu'nda saat 22.00'de başlayacak karşılaşmada Yaşar Kemal Uğurlu'nun yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ve Abdullah Bora Özkara yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Kadir Sağlam olacak. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Yaşar Kemal Uğurlu, Konferans Ligi'nde düdük çalacak - Son Dakika

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