Bosna Hersek'in Mostar şehrindeki Gradski Stadyumu'nda saat 22.00'de başlayacak karşılaşmada Yaşar Kemal Uğurlu'nun yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ve Abdullah Bora Özkara yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Kadir Sağlam olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Yaşar Kemal Uğurlu, Konferans Ligi'nde düdük çalacak - Son Dakika

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