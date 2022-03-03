Yasemin Adar adına Güreş Şampiyonası düzenlenecek - Son Dakika

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Güreş Federasyonu tarafından düzenlenen ve 8-12 Mart tarihleri arasında yapılacak olan şampiyonaya, 'Yasemin Adar Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonası' adı verildi.

Dünya ve üst üste 4 kez Avrupa Şampiyonluğunun yanı sıra 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda üçüncü olarak ülkemize kadınlarda güreşte ilk madalyayı getiren sporcu olarak tarihe geçen, aynı zamanda Türkiye Güreş Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Yasemin Adar'a, doğup büyüdüğü Balıkesir'den 8 Mart Dünya Kadınlar günü anısına anlamlı bir jest geldi.U17 ve U20 Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonası, milli sporcunun adına düzenlenecek.Başarılı sporcu, "Doğduğum ve büyüdüğüm şehir Balıkesir'de böyle bir organizasyon düzenlenmesi beni çok mutlu etti. Üstelik, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü 'nde başlayacak olması ve şampiyonaya benim adımın verilmesi çok büyük bir onur. Sorumluluğumu daha da artıran gurur verici bu karardan dolayı Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız sayın Yücel Yılmaz'a, desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Federasyon Başkanımız sayın Şeref Eroğlu'na ve kadın güreşine hizmet eden herkese çok ama çok teşekkür ediyorum" dedi.Yasemin Adar Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonası, 8-14 Mart 2022 tarihleri arasında Balıkesir Şehit Turgut Solak Spor Salonu'nda yapılacak.

- Ankara