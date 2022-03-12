Yasemin Adar U20 Kadınlar Türkiye Şampiyonası sona erdi - Son Dakika
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Yasemin Adar U20 Kadınlar Türkiye Şampiyonası sona erdi

12.03.2022 15:42
Yasemin Adar U20 Kadınlar Türkiye Şampiyonası sona erdi

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Güreş Federasyonu tarafından gerçekleştirilen Yasemin Adar U20 Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonası, bugün yapılan final karşılaşmalarının ardından sona erdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Güreş Federasyonu tarafından gerçekleştirilen Yasemin Adar U20 Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonası, bugün yapılan final karşılaşmalarının ardından sona erdi.

Dünya ve Avrupa şampiyonluklarının yanı sıra Tokyo Olimpiyatlarında kadınlarda Türkiye'ye ilk madalyayı getiren Balıkesirli güreşçi Yasemin Adar adına düzenlenen turnuvaya 32 ilden 220 sporcu katıldı. Birbirinden çekişmeli maçlara sahne olan şampiyonayı Türkiye Güreş Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Kadınlardan Sorumlu Asbaşkan Yasemin Adar, Organizasyon Kurul Başkanı Mehmet Eroğlu, Karesi Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Adem Özalp ile çok sayıda sporsever takip etti.

İki gün süren ve 50, 53, 55, 57, 59, 62, 65, 68, 72 ve 76 kilolarda mücadelelerin yapıldığı şampiyonanın sonunda müsabakaları yöneten hakemlere federasyon yönetimi tarafından çeşitli hediyeler verildi.Turnuvada Dereceye giren sporcular: 53 kg: 1. Şevval Çayır, 2. Fatma Kızmaz, 3. Şeyma Kızmaz - Büşra Koç53 kg: 1. Sevim Akbaş, 2. Başak Duman, 3. Belinay Canlı - Sıla Aykut55 kg: 1. Tuğba Demir, 2. Kübra Yavuz, 3. Semanur Kanlı - Bedriye Aksu57 kg: 1. Melda Dernekçi, 2. Gamzenur Kamaz, 3. Şevval Karskaya - Nazar Kaya59 kg: 1. Dilan Tan, 2. Rabia Melisa Bayır, 3. Damla Ay - Çağla Yarım62 kg: 1. Büşra Efe, 2. Nergiz Pul, 3. Hatice Naz Dayı - Elmas Çelik65 kg: 1. Derya Nur Karaduman, 2. Seda Başgül, 3. Medine Kübra Keskin - Songül Alpkaya68 kg: 1. Ayşe Erkan, 2. Nazmiye Budak, 3. Tuğba Altun - Eylem Othan72 kg: 1. Bukrenaz Sert, 2. Nazar Bektaş, 3. Tülin Öztürk - Nazar Batır

76 kg: 1. Melisa Sarıtaş, 2. Ümmühan Duran, 3. Ayşenur Yıldız - Melike Kozgun


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Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Yasemin Adar U20 Kadınlar Türkiye Şampiyonası sona erdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yasemin Adar U20 Kadınlar Türkiye Şampiyonası sona erdi - Son Dakika
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