Yasemin Ulucan, Dünya Kupası\'nda 3\'üncü oldu

Serbest dalış sporcusu Yasemin Ulucan, 24 ülkenin katılımıyla düzenlenen Serbest Dalış Dünya Kupası'nda genel sıralamada 3'üncü oldu.

18-24 Mayıs arasında Filipinler'de düzenlenen CMAS Serbest Dalış Dünya Kupası'nda Türkiye'yi temsil eden 24 yaşındaki Yasemin Ulucan, yarışmada büyük başarı elde etti. 24 ülkeden katılımın gerçekleştiği yarışmanın en genç sporcusu olan Yasemin Ulucan, yarışma öncesinde geçirdiği solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle yaşadığı sıkıntılara rağmen başarılı dalışlar gerçekleştirerek 'beyaz kart' alarak 79 metreyle bugüne kadarki resmi en derin dalışına imza attı.

Yarışma sonrası yaptığı açıklamada Ulucan, "24 ülkenin katıldığı CMAS Dünya Kupası'nı genel sıralamada 3'üncülükle tamamladım. Yarışmadaki en genç ve Türkiye'yi temsil eden tek sporcusu olarak bayrağımızı en iyi şekilde temsil ettiğim için çok gururluyum. Buraya geldiğimde yarışabilecek miyim diye düşünüyordum. Ama içimde hep 'çık ve elinden geleni yap' diyen bir ses vardı. Elimden gelenin en iyisini yaptım ve ülkeme madalya kazandırdım. Bu sadece bir başlangıç. Önümüzdeki dönemde kendi derecelerimi daha da ileriye taşıyarak derinlik branşında tüm dünyada zirveyi hedefliyorum. 1-10 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek olan Asya Kupası'nda yeniden mücadele edeceğim. Bu yarışmaya katılmamda katkılarından ve bana olan inançlarından dolayı aileme, bana destek olan herkese ve ana sponsorum Citizen'e teşekkür ederim. Buradan ayrılırken çok mutlu ve bir sonraki yarışmam için çok hazırım. Çünkü elimden gelenin en iyisini yaptığımın ve iyi bir mücadele verdiğimin farkındayım" dedi.

Skolyoz teşhisi rekortmen ve şampiyon yaptı

Yüzme ve dalış sporuna 10 yaşında konulan skolyoz teşhisi ve postür bozukluğunun tedavisi için başlayan Yasemin Ulucan ilk kupasını 13 yaşında kazandı. 13-18 yaş arasında yüzmede 10 birincilik, 22 ikincilik ve 24 üçüncülük kazanan Ulucan, birçok uluslararası yarışmada da ülkemizi temsil etti. 2018 yılında serbest dalışa başlayan Ulucan ve Mayıs ayında Ankara'da gerçekleşen Türkiye Şampiyonası'nda gerekli olan milli takım barajlarını geçerek milli takım kampına davet edildi. 2 haftalık kamp süreci sonucunda milli takıma seçilerek katıldığı İtalya Lignano'da gerçekleşen Serbest Dalış Indoor Dünya Şampiyonası'nda 8x50 branşında Dünya 4'üncüsü olarak ilk Türkiye rekorunu kırdı. 2022 yılında Serbest Dalış Outdoor Şampiyonası'na katılıp milli takıma seçildi. - İSTANBUL