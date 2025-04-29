Yasin Çimen'in Olimpiyat Hedefi - Son Dakika
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Spor

Yasin Çimen'in Olimpiyat Hedefi

Olimpiyat üçüncüsü Yasin Çimen, Tokyo'daki İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda altın madalya peşinde.

29.04.2025 11:34
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Olimpiyat üçüncüsü ve Türkiye şampiyonu işitme engelli milli tekvandocu Yasin Çimen, Japonya'nın başkenti Tokyo'da kasımda düzenlenecek İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'nda kürsünün zirvesine çıkmayı hedefliyor.

Doğuştan işitme engelli 26 yaşındaki Yasin Çimen, 2019'da başladığı ve ara verdiği tekvandoya, dört kez Türkiye şampiyonu olan kardeşi Merve Çimen'in (21) başarılarından etkilenip 2021'de yeniden döndü.

Yaklaşık bir yıllık çalışmanın ardından katıldığı İstanbul'daki İşitme Engelliler Türkiye Tekvando Şampiyonası'nda olimpiyat şampiyonu rakibini yenen Yasin, altın madalyaya uzandı.

Azmiyle tatamide adından söz ettiren ve 2022'de Brezilya'da düzenlenen 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya elde eden Yasin Çimen, 14-15 Nisan'da Ankara'da düzenlenen milli takım seçmelerinde 80 kiloda rakiplerini yenerek ikinci kez olimpiyatlara katılma hakkı kazandı.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da 15-26 Kasım'da düzenlenecek İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'nın hazırlıklarını sürdüren Yasin Çimen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2019'da başladığı tekvandoda ilk yılında Türkiye şampiyonu olmayı başardığını söyledi.

Hentboldan tekvandoya geçiş yaptığını ve 6 ayda milli takım kadrosuna girmeye hak kazandığını anlatan Yasin, "Milli takıma davet edilince çok mutlu oldum. İran'da yapılan Dünya Şampiyonası'na katıldım, çok heyecanlandım, ortamı bilemediğim için 5'inci oldum." dedi.

"Hedefim İstiklal Marşı'nı okutmak"

İkinci kez olimpiyat kotası aldığını ve yoğun bir çalışma sürecinden geçtiğini belirten Yasin Çimen, şunları kaydetti:

"Dünya Şampiyonası'ndan sonra pes etmedim, antrenmanlarıma devam ettim. 6 ay sonra Gaziantep'te Türkiye şampiyonu oldum. Kendime güvendim, inandım, tekrardan milli takıma seçildim. Olimpiyatlar için çok çalıştım. 2022 yılında olimpiyatlarda üçüncü oldum. Şimdi de 15-26 Kasım tarihlerinde Japonya'nın başkenti Tokyo'daki olimpiyatlara hazırlanıyorum. Hedefim İstiklal Marşı'nı okutmak ve hocalarımı gururlandırmak."

Yasin Çimen'in antrenörü Yavuz Sayan ise sporcusunun geç başladığı bu branşta kısa sürede başarılar elde edip kendilerini gururlandığını ifade etti.

Yasin ile beraber ikinci kez olimpiyat heyecanı yaşayacaklarını dile getiren Sayan, "Yasin iki kez Türkiye şampiyonu oldu, 2 Türkiye ikinciliği var. Şu anda da 2025 yılında olimpiyat barajını aşarak olimpiyatlarda hem ülkemizi hem Kayseri'mizi temsil edecek. Yasin'e hedefimizin olimpiyat şampiyonluğu olduğunu söylüyorum. İstiklal Marşı'mızı okutup bayrağımızı göndere çektirmek istiyoruz. O inançla, ciddiyetle antrenmanlarını yapıyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

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