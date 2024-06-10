Yasin Özcan, A Milli Takım kadrosuna dahil edildi

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Ümit Milli Takım aday kadrosunda bulunan savunma oyuncusu Yasin Özcan, bugün A Milli Takımın Polonya ile yapacağı özel maçın müsabaka kadrosuna dahil edildi.

18 yaşındaki futbolcu, sabah saatlerinde A Milli Takımn Varşova'daki kampına katıldı. A ve Ümit Milli Takımları, daha önceden belirlenen program çerçevesinde Polonya'nın başkenti Varşova'da kamp yapıyor.

İki takım, Polonya - Türkiye A Milli özel maçını takiben, 11 Haziran'da karşılıklı bir antrenman maçı oynayacak. - İSTANBUL