Yasin Özcan’ın Unutulmaz Milli Debüsü - Son Dakika
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Yasin Özcan’ın Unutulmaz Milli Debüsü

11.06.2025 10:13
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19 yaşındaki Yasin Özcan, Meksika ile yaptığı debut maçında büyük heyecan yaşadı.

A Milli Futbol Takımı ile ilk maçına Meksika karşısında çıkan 19 yaşındaki futbolcu Yasin Özcan, unutulmaz duygular yaşadığını söyledi. Özcan, "Sanki profesyonel hayatımın ilk maçına çıkıyormuşum gibi bir heyecan yaşadım. Ancak ısınma sırasında bu heyecanı üzerimden attım. Beni bu kadroda oynattığı için hocam Montella'ya çok teşekkür ederim" dedi.

A Milli Futbol Takımı, Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) gerçekleştirdiği kampın ikinci hazırlık maçında Chapel Hill kentindeki Kenan Stadyumu'nda Meksika'ya 1-0 mağlup oldu. Milli takımla ilk maçına çıkan Yasin Özcan da mücadelenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Küçük bir konsantrasyon kaybı, golü getirdi"

Yasin Özcan, karşılaşmanın genelinde iyi bir performans sergilediklerini belirterek, "İlk yarıda oyunun kontrolü bizdeydi. Özellikle kanatlardan yaptığımız bindirmelerle etkili olmaya çalıştık. Ancak son dakikalarda yaşadığımız küçük bir konsantrasyon kaybı, golü getirdi. Bu tür hatalar bizim için birer ders olacak" ifadelerini kullandı.

"İlk kez milli formayla sahaya çıkmak unutulmazdı"

İlk kez A Milli Takım formasını giymesiyle ilgili duygularını da aktaran genç futbolcu, şunları belirtti:

"Sanki profesyonel hayatımın ilk maçına çıkıyormuşum gibi bir heyecan yaşadım. Ancak ısınma sırasında bu heyecanı üzerimden attım. Beni bu kadroda oynattığı için hocam Montella'ya çok teşekkür ederim. Bu maç eksiklerimi görmemi sağladı. Bunları düzeltmek için çok çalışacağım. Takımdaki ağabeylerim bana kulüpte nasıl rahatsam öyle oynamamı, heyecan yapmamamı söylediler. Hatta Kaan ağabey, en iyi maçını sakin mi yoksa heyecanlı mı oynadın dedi, onun öyle demesi beni biraz daha rahatlattı." - CAROLINA

Kaynak: İHA

A Milli Futbol Takımı, Milli Takım, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yasin Özcan’ın Unutulmaz Milli Debüsü - Son Dakika

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