Yasin Öztekin, Bucaspor 1928\'de Gol Krallığında Zirvede

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TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son olarak deplasmanda Nazillispor'u 1-0 yenerek zirve iddiasını sürdüren Bucaspor 1928'in tecrübeli oyuncusu Yasin Öztekin sezona damga vurdu. Nazilli'de 3 puanı getiren golü kaydeden Yasin, bu sezon toplamda 9 kez ağları sarsarak gol krallığında ilk sıraya yerleşti. Kariyerinde Galatasaray, Trabzonspor ve Göztepe gibi takımlarda forma giyen 37 yaşındaki kanat oyuncusu, Bucaspor 1928'de adeta ikinci baharını yaşadı. Geçen sezon da Bucaspor 1928'de oynayan Yasin, 29 resmi maçta 4 gol atabilirken, bu sene ise 12 müsabakada 9 gole ulaştı. Teknik ekibin en büyük kozu olan Yasin Öztekin, 12 maçın tamamında forma giydi ve 908 dakika süre aldı.