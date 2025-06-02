Yaşlılar Halı Saha Maçında Gençlere Örnek Oluyor - Son Dakika
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Spor

Yaşlılar Halı Saha Maçında Gençlere Örnek Oluyor

02.06.2025 13:01
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Van'ın Erciş ilçesinde 55-70 yaş arası 20 kişi, 40 yıldır halı saha maçı yaparak gençlere ilham veriyor.

VAN'ın Erciş ilçesinde 55-70 yaş arası 20 kişiden oluşan arkadaş grubu, 40 yıldır haftanın iki günü kendi aralarında halı saha maçı yaparak gençlere örnek oluyor. Grubun en yaşlı üyesi olan Atletizm Milli Takım Antrenörü İzzet Batmaz (70), henüz 16 yaşındayken futbola başladığını, 40 yıla yakındır da arkadaşlarıyla halı saha maçı yaptıklarını söyledi.

Erciş'te yaşayan Atletizm Milli Takım Antrenörü İzzet Batmaz ile emekli polis memuru Nurullah Bakbak'ın girişimleriyle bir araya gelen 55-70 yaş grubu arasındaki 20 arkadaş, 40 yıldır haftanın iki günü halı saha maçı yapıyor. Her biri ayrı bir meslekte çalışan arkadaş grubunda vefat edenlerin yerine yenileri takıma kazandırılıyor. Her çarşamba ve cuma günleri bir araya gelen arkadaşlar, kendi aralarında yaptıkları halı saha maçlarıyla gençlere de örnek oluyor.

'SPORUN YAŞI YOK'

Futbola 16 yaşında başladığını ve bugüne kadar onlarca futbolcu yetiştirdiğini söyleyen İzzet Batmaz, "40 yıldır takım arkadaşlarımızla halı saha maçı yapıyoruz. 16 yaşında başladığım futbol hayatımdan sonra bunu halı saha maçlarıyla devam etmek istedim. Bir arkadaşımla birlikte 20 kişiyi bir araya getirip haftanın iki günü kendi aramızda maç yapıyoruz. Bu spor sağılığımız açısından da çok iyi oluyor. Bir taraftan da gençlere örnek olmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda atletizm milli takım antrenörüyüm. Bugüne kadar atletizmde onlarca sporcu yetiştirdim. Yetiştirdiğim sporcular arasında Avrupa şampiyonluğu, Türkiye şampiyonluğu olanlar var. Onların başarısı beni mutlu ediyor. Bugüne kadar hep futbol oynadığım için sağlığımda bir sorun yaşamadım. Sporun yaşı yok, herkese tavsiye ediyorum" dedi.

'AMAÇ, SPOR YAPARAK SAĞLIĞIMIZI KORUMAK'

Emekli polis memuru 6 torun sahibi Nurullah Bakbak (69) ise "Maç bitince aramızda şarkılar söyleyip eğleniyoruz. Tabii zamanla vefat edip, aramızdan ayrılan arkadaşlarımız oldu. Onların yerine başka arkadaşları takviye yaptık. Amacımız, sağlığımızı korurken, gençlere de örnek olmak" diye konuştu.

HABER: Barış KUL/ERCİŞ (Van),

Kaynak: DHA

Yaşam, Erciş, Spor, Van, Son Dakika

Son Dakika Spor Yaşlılar Halı Saha Maçında Gençlere Örnek Oluyor - Son Dakika

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