Aba Güreşi Festivali’nde güreş ağası Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım oldu

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) ve Yayladağı Belediyesi'nin katkılarıyla bu yıl 24.'sü düzenlenen Geleneksel Yayladağı Kültür Sanat ve Aba Güreşi Festivali'nde gerçekleştirilen tütün dizme yarışmasında katılımcılar zamanla yarışırken ortaya renkli görüntüler çıktı. Festival kapsamında düzenlenen aba güreşinde ağalığı Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım üstlendi.

Kortej yürüyüşüyle start alan festivalde ilçe meydanındaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla festival etkinliklerine geçildi.

Yayladağı Kaymakamı Halil Yazıcı, HBB Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Kandemir, Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Yalçın, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşların yoğun olarak katıldığı festival kapsamında halk oyunları gösterileri, tütün dizme, fotoğraf ve satranç yarışmaları gibi birçok etkinlik gerçekleştirildi. Yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Festival kapsamında Türkiye ve farklı ülkelerden sporcular aba güreşlerinde karşı karşıya geldi.

Devrent Sosyal Tesisleri Mustafa Sayın Güreş Alanı'nda gün boyunca devam edecek organizasyonda Minik ve Yıldızlar Türkiye Şampiyonası ile Büyükler Türk Dünyası Uluslararası Kapışmalı Aba Güreşi Turnuvası gerçekleştirildi.

Farklı ülkelerden sporcuların mücadele edeceği turnuvanın güreş ağalığını ise Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım üstlendi.

Binali Yıldırım: "Güreş bizim tarihimiz ve kültürümüzdür"

Türk geleneğinde ağalığın ne anlama geldiğini çok iyi bildiğini dile getiren Binali Yıldırım, "Ağalık sadece bir ünvan değildir, ağalık cömertliktir, paylaşmaktır, gence, sporcuya, pehlivana sahip çıkmaktır. Sofrayı büyütmektir. Ağalık gönül zenginliğidir. Güreş, Türkler için sıradan bir spor değildir, güreş bizim tarihimizdir, kültürümüzdür, mertliktir, cesarettir, ahlaktır. Orta Asya'dan Anadolu'ya, Kafkaslar'dan Balkanlar'a kadar uzanan bu muazzam coğrafyada atalarımız asırlar boyunca güreş tutmuştur. Edirne'de kıspet giyen pehlivan yağlı güreşe çıkar. Anadolu'da çeşitli illerde karakucak tutar. Hatay'da Yayladağı'nda abasını kuşanır. Usuller, kıyafetler, meydanlar farklıdır ama mertlik, kardeşlik hiç değişmez. Çünkü er meydanının bir ahlakı vardır. Pehlivan rakibini düşman bilmez, meydana çıkar bütün marifetini gösterir, mücadelesini verir, güreş biter el sıkışılır. Mücadele meydanda kalır ama kardeşlik devam eder. Aslında bugün dünyanın da ihtiyacı budur. Kardeşlik ve barıştır" dedi.

Güreş ağası Yıldırım'ın sözlerinin ardından Türkiye, Azerbeycan, KKTC, Türkmenistan, Kırgızistan, Kazakistan ve Özbekistan'dan turnuvaya katılan güreşçiler er meydanında şampiyonluk için ter döktü.

Nefes kesen mücadelelerin ardından Kahramanmaraşlı güreşçi Enes Bandırma geçtiğimiz yılın ardından bir kez daha şampiyon olarak baş pehlivan olmayı başardı.

Şampiyonlara da ödülleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, TGGF Başkan Vekili Şahin Hopur ile Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Yalçın tarafından verildi.