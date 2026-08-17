Yaz Kur\'an Kursu Futbol Turnuvası Finali Gerçekleşti

Hatay'ın Arsuz ilçesinde Yaz Kur'an Kursu öğrencileri arasında düzenlenen futbol turnuvasının final karşılaşması gerçekleştirildi. Turnuvada dereceye giren öğrencilere kupa ve madalyaları takdim edildi.

Arsuz İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen turnuvanın final programına Kaymakam Fatih Eroğlu katıldı. Pirinçlik ve Tülek Mahallesi Yaz Kur'an Kursları öğrencileri arasında oynanan final karşılaşmasını takip eden Eroğlu, gençlerin heyecanına ortak oldu.

Müsabakanın ardından düzenlenen törende dereceye giren öğrencilere kupa ve madalyaları Kaymakam Eroğlu tarafından verildi.

Kaymakam Eroğlu, Yaz Kur'an Kurslarında yürütülen eğitim faaliyetlerinin yanı sıra düzenlenen sportif etkinliklerin de öğrencilerin sosyal gelişimine katkı sağladığını belirterek turnuvaya katılan tüm öğrencileri tebrik etti.