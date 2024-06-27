Yaz Spor Okulları Açıldı

Spor

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Yaz Spor Okulları'nın açılışı, Yatağan Spor Salonu'nda coşkuyla gerçekleştirildi.

Çocuklar için onlarca spor branşını barındıran GSB Spor Okulları ve GSB Engelsiz Spor Okulları, bu yaz da çocukların ve gençlerin sporla buluşmasına imkan tanıyacak. Yatağan Kaymakamı Mustafa Emre Kılıç ve Yatağan Belediye Başkanı Mesut Günay, açılış töreninde yaptıkları konuşmalarda, çocuklar ve gençlerin toplumun geleceğini şekillendiren en değerli varlıklar olduğunu vurguladı. Onların eğitimi ve gelişiminin sadece bireysel başarılarını değil, aynı zamanda ülkenin ilerlemesini de etkilediğini belirttiler. Yaz Spor Okulları, sporun yaygınlaştırılması ve çocukların fiziksel ve mental gelişimlerinin desteklenmesi amacıyla yaz boyunca çeşitli spor branşlarında eğitimler verecek. Bu kapsamda, çocuklar hem eğlenecek hem de farklı spor dallarında kendilerini geliştirme fırsatı bulacak.

Açılışa, Kaymakam Mustafa Emre Kılıç, Belediye Başkanı Mesut Günay ve ilçe protokolü katıldı. - MUĞLA