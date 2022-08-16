Yeşilyurt'ta 4 bin sporcuya eğitim

Yaz Spor Okullarındaki eğitimleri yerinde takip ederek yetkililerden bilgiler alan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Yeni yetenekleri ülke sporuna kazandırmak amacıyla açtığımız Yaz Spor Okullarımızda 13 farklı branşta 4 bin sporcuya eğitim veriyoruz" dedi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, beraberinde Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Naci Şavata, AK Parti Yeşilyurt Kadın Kolları Başkanı Esin Tanrıverdi, AK Parti Yeşilyurt Gençlik Kolları Başkanı Salih Tav, Yeşilyurt Belediye Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü İbrahim Bingül ve Yakınca Mahallesi Muhtarı Mevlüt Tunç ile birlikte Yakınca Mahallesindeki Yaşam ve Spor Merkezi ile Kapalı Spor Salonunda devam eden basketbol, jimnastik ve tekvando antrenmanlarını ziyaret etti.

Antrenörler ve sporcularla bir araya gelerek başarı dileklerini paylaşan Çınar, gençlere yönelik yatırımlarından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan aldıkları başarı plaketinden sonra gençlik ve spor yatırımlarına daha fazla ağırlık verdiklerini söyledi.

Yaz Spor Okullarında 13 farklı branşta 4 bin sporcuya eğitim verdiklerini ifade eden Çınar, "Çocuklarımızın ve gençlerimizin zihinsel ve bedensel gelişimlerine katkıda bulunmak, yaz tatillerini verimli geçirmelerini sağlamak amacıyla düzenlediğimiz yaz spor okullarımızda ki eğitimler verimli bir şekilde ilerliyor. Gençlerin ve gençliğin belediyesi olarak 2021 yılında Cumhurbaşkanımızdan aldığımız başarı plaketinden sonra gençlik ve spor hizmetlerimizi daha kurumsal ve nitelikli bir görüntüye kavuşturduk. Daha fazla gencimize ulaşıp onları geleceğe en güzel şekilde hazırlamak için sportif etkinliklerimize ara vermeden devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

Spor alışkanlığının küçük yaşlarda kazandırılmasının büyük önem taşıdığına dikkat çeken Çınar, "Gençlerimizin kötü alışkanlıklardan uzak tutabilmenin yolu onları spora ve sanata yönlendirmekten geçtiğinin farkındayız ve hem hizmete sunduğumuz yeni nesil spor sahalarımız hem de bu tür kurslarla onları iyi, sağlıklı ve güzel bir geleceğe hazırlıyoruz. Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğümüzün bünyesinde açtığımız yaz spor okullarımızın yanı sıra yıl boyunca devam eden spor kurslarımıza yoğun ilgi gösteren gençlerimiz boş zamanlarını spor ile değerlendirerek fiziksel ve zihinsel gelişimlerini bir bütün halinde geliştiriyorlar. Özgüveni yüksek, kendisine inanan ve güvenen, kalıcı ve güzel başarılar için çok çalışmayı kendisine şiar edinmeye gayret eden çocuklarımızı gördükçe bizler daha fazla mutlu oluyoruz. İlçemizin dört bir tarafında hizmete sunduğumuz spor sahalarımız ve kurslarımızın temel hedeflerinden bir tanesi de, yetenekleri sporcularımızı keşfederek onları ülke sporuna kazandırmaktır. Yetenekli çocuklarımızın ileriki zamanlarda şehrimizi ve ilçemizi ulusal ve uluslararası organizasyonlarda en iyi şekilde temsil edeceklerine bizler yürekten inanıyoruz. Alanında uzman antrenörlerin gözetiminde teorik ve pratik eğitimler alan çocuklarımızın gayreti ve isteği gelecek adına hepimizi umutlandırıyor. Yaz tatilini faydalı geçiren çocuklarımızın burada aldıkları eğitimlerin 2022-2023 Eğitim-Öğretim döneminde ki derslerine de olumlu yansıyacağına ve güzel bir eğitim dönemi geçireceklerine inanıyoruz. Spor ve eğitim ayrılmaz bir parçadır. Kurslarımıza katılarak kendilerini geliştiren tüm sporcularımıza başarılar diliyoruz" diye konuştu. - MALATYA