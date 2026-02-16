Yeliz Başa, Çin'de Voleybol Oynayacak

Tecrübeli milli voleybolcu Yeliz Başa, Çin Süper Ligi ekiplerinden Liaoning'in kadrosuna dahil oldu.

Kariyerinin Türkiye ile birlikte 13'üncü, Asya'nın ise 7'nci farklı ülkesinde mücadele edecek 38 yaşındaki Başa, ilk kez bir Çin kulübünün formasını giyecek.

Yeliz Başa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Dünyanın ve Asya'nın birçok ülkesinde voleybol oynadım, çok sayıda şampiyonluk kazandım. Asya'da forma giymek istediğim bir tek Çin kalmıştı ve hayalimdi. Bunu gerçekleştirdiğim için çok mutluyum." dedi.

Kendisine olan güvenlerinden dolayı Liaoning Kulübüne ve teknik heyetine teşekkür eden Başa, "Çin, kariyerimdeki 13. ülke olacak. Çin Süper Ligi'nde forma giyeceğim için çok heyecanlıyım. Eksik parçayı tamamlamak, yani hayalimi gerçekleştirmek için Liaoning takımındayım. İyi hazırlandım. Kendimi iyi hissediyorum. Bana güvenen kulübüm için elimden gelenin en iyisini sahada yapacağım." ifadelerini kullandı.

Yurt dışında forma giydiği ülkeler ve takımlar

Türkiye'de Beşiktaş, Halkbank ve Bodrum Belediyesi Bodrumspor için mücadele eden Yeliz Başa, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın da formasını giydi.

Kariyerinin önemli bölümünü yurt dışında geçiren tecrübeli oyuncu, Uzak Doğu'da Japonya, Güney Kore, Endonezya, Tayland, Vietnam ve Filipinler'in ardından son olarak Çin'de ter dökecek.

Daha önce Çekya, Arnavutluk, Porto Riko, İtalya ve ABD liglerinde de mücadele veren Başa'nın yurt dışında forma giydiği ülke ve takımlar şöyle:

Sezon Ülke Takım 2012-2013 Japonya NEC Red Rockets 2013-2014 Güney Kore Suwon Hyundai 2014-2015/ 2015-2016 Japonya NEC Red Rockets 2016-2017 Çekya VK Agel Postejov 2017-2018 Endonezya Gresik Petrokimia 2018-2019 Endonezya Jakarta Popsivo Polwan 2018-2019/ 2020-2021 Tayland Nakhon Ratchasima 2018-2019 Vietnam Hoa Chat Duc Giang 2019-2020 Arnavutluk Partizani 2019-2020 Porto Riko Llaneras de Toa Baja 2021-2022 Endonezya Bandung BJB Tandamata 2021-2022 İtalya Anthea Vicenza 2022-2023 Filipinler Creamline Cool Smashers 2022-2023 Tayland Supreme Chonbori 2023-2024 Porto Riko Cangrejeras de Santurce 2024-2025 Vietnam Than Quang Ninh 2024-2025 ABD San Diego Mojo 2026 Çin Liaoning

