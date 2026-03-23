Yelken Ligi İkinci Ayak Şampiyonası Sona Erdi
Yelken Ligi İkinci Ayak Şampiyonası Sona Erdi

23.03.2026 20:40
19-23 Mart'ta düzenlenen TYF Yelken Ligi 2. Ayak Türkiye Şampiyonası ödül töreniyle tamamlandı.

ANKARA Yelken Kulübü ve İstanbul Yelken Kulübü ev sahipliğinde 19- 23 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen TYF Yelken Ligi 2'nci Ayak Optimist Senior Türkiye Şampiyonası yarışları bugün düzenlenen ödül töreni ile sona erdi.

Ödül törenine Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) Başkanı Özlem Akdurak, Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, İstanbul İl Spor Şube Müdürü Gültekin Örteş, İstanbul Yelken Kulübü Başkanı Billur Arıkan, Ankara Yelken Kulübü Başkanı Sermurat Küçükgül, İstanbul Yelken İl Temsilcisi Buğra Varol, TYF Yönetim Kurulu Üyesi Melih Dilikoğlu, TYF Sportif Direktör Tayfun Erey, sporcular, kulüp antrenörleri, kulüp yöneticileri, hakemler ve yelken severler katıldı.

'BUGÜN ELDE EDİLEN BAŞARI, TEK BİR YELKENİN DEĞİL, AYNI RÜZGARI PAYLAŞAN HERKESİNDİR'

Ödül töreninde açıklamalarda bulunan Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) Başkanı Özlem Akdurak, "14–23 Mart tarihleri arasında düzenlenen 2025–2026 TYF Yelken Ligi 2. Ayak Optimist Yarışları - Türkiye Şampiyonası rüzgarın kardeşliği, denizin birleştirici ruhu ve sporun eşsiz rekabetiyle taçlanarak başarıyla tamamlandı. Bu büyük organizasyonun gerçekleşmesinde bizlere gösterdikleri güven, teveccüh ve yelken sporuna tutkusuyla yolumuzu aydınlatan Türkiye Yelken Federasyonu'na en derin şükranlarımızı sunuyoruz. Federasyonun desteği, bizlere sadece güç vermekle kalmadı; aynı zamanda yelken ailesinin bir parçası olmanın onurunu hissettirdi, ufkumuzu genişletti ve her anında yanımızda olduklarını hissettirdi. Aynı ufka yelken açan kulüplerimizin emeği, dayanışması ve centilmenliği; bu organizasyonu yalnızca bir yarış değil, aynı zamanda bir birlik ve beraberlik şölenine dönüştürdü. Bu ruhu sahada ve karada hissettiren herkese saygılarımızı iletiyoruz. Bu anlamlı organizasyona her aşamada destek veren Büyükçekmece Yelken Kulübü, Fenerbahçe Doğuş Yelken Şubesi, Galatasaray SK Yelken Şubesi, Heybeliada Su Sporları Kulübü ve Marmara Yelken Kulübü'ne; ayrıca katkılarıyla gücümüze güç katan Kadıköy Belediyesi, Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği ve Yelken İstanbul İl Temsilciliği'ne şükranlarımızı sunuyoruz. AYK-İYK ev sahipliğinde gerçekleşen şampiyonaya katkı sunan yelken camiasına, sahada adaleti temsil eden hakem heyetimize ve organizasyonun görünmeyen kahramanlarına ayrıca minnettarlığımızı ifade ediyoruz. Her biri, bu büyük tablonun vazgeçilmez bir parçası olarak kalplerimizde yer etti. Denizde rekabet ettik, karada dostlukta buluştuk. Çünkü biliyoruz ki spor; kazananın yalnızca bir kişi ya da kulüp olmadığı, herkesin birbirine omuz verdiği bir yolculuktur. Bugün elde edilen başarı, tek bir yelkenin değil, aynı rüzgarı paylaşan herkesindir. Sloganımızda olduğu gibi, "Bu başarı hepimizin." ve biz, aynı denizde, aynı rüzgarda, aynı umutla buluşmaya devam edeceğiz; birlikte yol almanın kıymetini her zaman hissederek. 11-17 Nisan'da TYF Yelken Ligi Optimist 3'üncü Ayak - Yıldızlar Kupası'nda görüşmek üzere" diye konuştu.

Dereceye giren sporcular ise şu şekilde:

Optimist Genel:

Cengiz Eren Güvenç (Yalıkavak Yelken Spor Kulübü) Birinci, Eren Kaan Erendemir (Galatasaray Spor Kulübü Yelken Şubesi) İkinci, Metehan Asar (Fenerbahçe Spor Kulübü Doğuş Yelken Şubesi) Üçüncü, Emir Tombuloğlu (Galatasaray Spor Kulübü Yelken Şubesi) Dördüncü, Ege Dai (Fenerbahçe Spor Kulübü Doğuş Yelken Şubesi) Beşinci.

Optimist Kız:

Yağmur Öztekin (İstanbul Yelken Spor Kulübü) Birinci, İrem Arkun (Galatasaray Spor Kulübü Yelken Şubesi) İkinci, Ada Vera Tüfekçiler (Fenerbahçe Spor Kulübü Doğuş Yelken Şubesi) Üçüncü.

Anadolu Bölgesi:

Alp Davutoğlu (Ankara Yelken Kulübü) Birinci, Deniz Akpınar (Ankara Yelken Kulübü) İkinci, Kudret Sarp Akçalı (Ankara Yelken Kulübü) Üçüncü.

Akdeniz Bölgesi:

Damla Derinsu Karagün (İskenderun Yelken İhtisas ve Su Sporları Kulübü) Birinci, Sural Sur (Akdeniz Yelken Spor Kulübü) İkinci, Beliz Abak (Akdeniz Yelken Spor Kulübü) Üçüncü.

Ege Bölgesi:

Cengiz Eren Güvenç (Yalıkavak Yelken Spor Kulübü) Birinci, Ateş Canuysal (Yalıkavak Yelken Spor Kulübü) İkinci, Alp Saruhanlı (Göztepe Spor Kulübü Yelken Şubesi) Üçüncü.

Karadeniz Bölgesi:

Zeynep Öztürk (Sinop Karadeniz Yelken Spor Kulübü) Birinci, Mehmet Uras Kaymakkavak (Sinop Karadeniz Yelken Spor Kulübü) İkinci, Yılmaz Noyan Ustaoğlu (Sinop Karadeniz Yelken Spor Kulübü) Üçüncü.

Marmara Bölgesi:

Eren Kaan Erendemir (Galatasaray Spor Kulübü Yelken Şubesi) Birinci, Metehan Asar (Fenerbahçe Spor Kulübü Doğuş Yelken Şubesi) İkinci, Emir Tombuloğlu (Galatasaray Spor Kulübü Yelken Şubesi) Üçüncü.

Kaynak: DHA

