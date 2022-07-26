Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, antrenör Mustafa Çakır gözetiminde gerçekleştirilen kampa Dikili Yelken ve Kano Spor Kulübü Derneği ev sahipliği yaptı.

Kaynak: AA

Milli Takım, Türkiye, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Yelkende, ILCA 7 Milli Takım Kampı İzmir'de yapıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.