Yelkende World Sailing Dünya Gençler Şampiyonası yarın başlıyor

Milli yelkenciler, yarın Umman'da başlayacak World Sailing Dünya Gençler Şampiyonası'nda mücadele edecek.

Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 18 Aralık Cumartesi gününe kadar sürecek organizasyonda, milli sporcular Umut Eyriparmak, Zülal Alev Erkan, Ali Beren Adamcıl, Can Ertürk, Derin Acal, Nehir Güzeltuna, Derin Atakan, Derin Cem Baba, Merve Vatan ve Ozan Türker mücadele edecek.

Milli takımın antrenörlüğünü Onur Derebaşı ve Ferit Ercan yapacak.

TYF Sportif Direktörü Tayfun Erey, yaptığı açıklamada, "Her yıl World Sailing tarafından düzenlenen ve sadece olimpik sınıfların gençlik kategorilerinin yarıştığı bu özel organizasyona yoğun çalışmalarımızın ardından 4 sınıf 8 kategoride 10 sporcumuzla katılıyoruz. Buradan ülkemize yeni başarılar kazandırarak güzel haberlerle dönmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Umman'da bulunan kafileyle bir araya gelen Türkiye'nin Muskat Büyükelçisi Ayşe Sözen Usluer, Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak ve milli sporcularla sohbet ederek, başarı dileklerinde bulundu.