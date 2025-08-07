Tam 16 yıllık aranın ardından yeniden Süper Lig'de mücade etme başarısı gösterecek olan Kocaelispor, geleceğe yönelik sürpriz bir transfere imza attı. Yeşil-Siyahlılar, Fenerbahçe'nin yeni Arda Güler'i olarak gösterilen genç yeteneğini transfer etti.
Kocaelispor, Fenerbahçe U17 forması giyen Efe Konuşkan'ı kadrosuna kattı. Genç yıldızın şimdilik Kocaelispor'un PAF takımında mücadele edeceği belirtildi.
Fenerbahçe altyapısında forma giyen ve başarısıyla adından söz ettiren 17 yaşındaki Efe Konuşkan için "Yeni Arda Güler" yorumları yapılmıştı.
Son Dakika › Spor › Yeni 'Arda Güler' deniyordu! Fenerbahçe'den ayrılıp Kocaeli'ne imza attı - Son Dakika
