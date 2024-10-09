Yeni Briç Federasyonu Başkanı Molva

Spor

Türkiye Briç Federasyonunun yeni başkanı Esat Murat Molva oldu.

Federasyonun olağan seçimli genel kurulu, Ankara'daki Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Mevcut başkan Yasemin Merçil'in aday olmadığı genel kurulda, divan başkanlığını Esadullah Turhan Aküzüm yaptı.

Seçime tek aday olarak giren Esat Murat Molva, kullanılan 65 oyun 62'sini alarak federasyon başkanlığına seçildi.

Genel kurul toplantısında faaliyet ve denetim raporları da ibra edildi.

Esat Murat Molva, yaptığı konuşmada, camianın içinden biri olduğuna işaret ederek, federasyonda görev yapan tüm başkanlarla çalıştığını söyledi.

Briç branşını olimpik spor olarak gördüklerini belirten Molva, federasyonun daha görünür olması için çalışacaklarını dile getirdi.

Aşamalı bir şekilde elektronik briçe ve anlaşmazlıkların giderilmesi için kameralı sisteme geçmeyi düşündüklerini ifade eden Molva, "Federasyon olarak kulüplerin önlerini açmak istiyoruz. Pandemiden, depremden sonra sıkıntı çektiler. Briç için güzel şeyler gerçekleştirebileceğimizi düşünüyoruz. Arkadaşlarla bunu yapmak için samimi çaba içinde olacağız." diye konuştu.

Esat Murat Molva başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda Aykut Aksu, Samet Karagöz, Can Berktaş, Sevinç Atay, Kaan Aydın, Burhan Poshoroğlu, Uğur Öncel, Hacı Ali Çelik, Talip Çankırı ve Tuncer Şengöz yer aldı.