Yeni Briç Federasyonu Başkanı Molva - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Yeni Briç Federasyonu Başkanı Molva

Yeni Briç Federasyonu Başkanı Molva

Esat Murat Molva, Türkiye Briç Federasyonu'nun yeni başkanı oldu, çalışmalarına hızla başlayacak.

09.10.2024 14:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Briç Federasyonunun yeni başkanı Esat Murat Molva oldu.

Federasyonun olağan seçimli genel kurulu, Ankara'daki Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Mevcut başkan Yasemin Merçil'in aday olmadığı genel kurulda, divan başkanlığını Esadullah Turhan Aküzüm yaptı.

Seçime tek aday olarak giren Esat Murat Molva, kullanılan 65 oyun 62'sini alarak federasyon başkanlığına seçildi.

Genel kurul toplantısında faaliyet ve denetim raporları da ibra edildi.

Esat Murat Molva, yaptığı konuşmada, camianın içinden biri olduğuna işaret ederek, federasyonda görev yapan tüm başkanlarla çalıştığını söyledi.

Briç branşını olimpik spor olarak gördüklerini belirten Molva, federasyonun daha görünür olması için çalışacaklarını dile getirdi.

Aşamalı bir şekilde elektronik briçe ve anlaşmazlıkların giderilmesi için kameralı sisteme geçmeyi düşündüklerini ifade eden Molva, "Federasyon olarak kulüplerin önlerini açmak istiyoruz. Pandemiden, depremden sonra sıkıntı çektiler. Briç için güzel şeyler gerçekleştirebileceğimizi düşünüyoruz. Arkadaşlarla bunu yapmak için samimi çaba içinde olacağız." diye konuştu.

Esat Murat Molva başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda Aykut Aksu, Samet Karagöz, Can Berktaş, Sevinç Atay, Kaan Aydın, Burhan Poshoroğlu, Uğur Öncel, Hacı Ali Çelik, Talip Çankırı ve Tuncer Şengöz yer aldı.

Kaynak: AA

Türkiye Briç Federasyonu, ankara, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yeni Briç Federasyonu Başkanı Molva - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:57 Yer: İstanbul Cenazesi camiye getirilen vatandaşın yaşadığı fark edildi Yer: İstanbul! Cenazesi camiye getirilen vatandaşın yaşadığı fark edildi
14:34 Sur canisinin annesi, İkbal Uzuner’i suçladı: Oğlumu rahat bırakmadı Sur canisinin annesi, İkbal Uzuner'i suçladı: Oğlumu rahat bırakmadı
14:25 İsrailli askerlerden Netanyahu’ya rest: Ateşkes olmazsa orduya hizmet vermeyeceğiz İsrailli askerlerden Netanyahu'ya rest: Ateşkes olmazsa orduya hizmet vermeyeceğiz
13:58 8’i aynı partiden 13 belediye başkanı AK Parti’ye geçti 8'i aynı partiden 13 belediye başkanı AK Parti'ye geçti
12:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kriminal tipler sokakta dolaşmamalı, onlarca suç kaydı olanlar tutuklu yargılanacak Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kriminal tipler sokakta dolaşmamalı, onlarca suç kaydı olanlar tutuklu yargılanacak
09:41 Tası tarağı toplayıp ülkeyi terketmişti: İsviçre’ye yerleşen Seher Dilovan’ın son hali şaşırttı Tası tarağı toplayıp ülkeyi terketmişti: İsviçre'ye yerleşen Seher Dilovan'ın son hali şaşırttı
09:35 Yatırımcılar dikkat Altında dikkat çeken hareketlilik Yatırımcılar dikkat! Altında dikkat çeken hareketlilik
09:33 Peruğunu çıkarıp kürsüye koydu TBMM’de vekilleri ayağa kaldıran konuşma Peruğunu çıkarıp kürsüye koydu! TBMM'de vekilleri ayağa kaldıran konuşma
09:28 Kızılcık Şerbeti’nin yıldızından şaşırtan ihanet açıklaması Kızılcık Şerbeti'nin yıldızından şaşırtan ihanet açıklaması
09:28 Gıda sahtekarlığı ifşasında liste yenilendi Bu firmalardan uzak durun Gıda sahtekarlığı ifşasında liste yenilendi! Bu firmalardan uzak durun
09:15 Borsa yatırımcısını heyecanlandıran gelişme Borsa yatırımcısını heyecanlandıran gelişme!
09:05 Akaryakıta çifte zam Tabeladaki rakam kontak kapattıracak Akaryakıta çifte zam! Tabeladaki rakam kontak kapattıracak
08:54 Sosyetik güzel Hande Demir’in darp edildiği iddia edilmişti: İlk kez konuştu Sosyetik güzel Hande Demir'in darp edildiği iddia edilmişti: İlk kez konuştu
08:19 Discord ve Telegram’da suç unsuru içerikli paylaşımlar yapan 2 çocuk daha gözaltında Discord ve Telegram'da suç unsuru içerikli paylaşımlar yapan 2 çocuk daha gözaltında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2024 16:30:16. #1.11#
SON DAKİKA: Yeni Briç Federasyonu Başkanı Molva - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.