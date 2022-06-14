Yeni Erciyesspor 3 puanı 3 golle aldı - Son Dakika
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Yeni Erciyesspor 3 puanı 3 golle aldı

14.06.2022 08:34
Yeni Erciyesspor 3 puanı 3 golle aldı

Kayseri 1. Amatör Küme E grubu maçında Yemlihaspor ile Yeni Erciyesspor karşılaştı.

Kayseri 1. Amatör Küme E grubu maçında Yemlihaspor ile Yeni Erciyesspor karşılaştı. 4 gollü maçı Erciyesspor kazandı.

Stat: Erkilet

Hakemler: Nail Berkant Sarıkaya, Sema Çetin, Hacı Güverti

Kocasinan Yemlihaspor: Bekir Doğan, Mustafa Yıldırım, Mehmet Can Gülay, Ömer Yasin Evler, Hüseyin Tekşen, Yusuf Berat Özbilek, Ferdi Yılmaz, Abdulkadir Oğuz, Murat Çift, (Resul Salma dk.50), Mustafa Bartuğ, Kahraman Eyüp Alan

Yeni Erciyesspor: Mehmet Bolat, Mustafa Günyılmaz, Emre Budak, Emre Uzun, Mustafa Can Çalış, İzzet Yuka (Mustafa Çetin), Bekir Balat, İsa Akın, Ömer Özal, Mehmet Güleser, Anıl Günay

Goller: Mustafa Can Çalış dk.32, Mustafa Çetin dk.71, Bekir Balat dk.85 (Yeni Erciyesspor), Resul Salma dk.62 (Kocasinan Yemlihaspor) - KAYSERİ

Yeni Erciyesspor 3 puanı 3 golle aldı
Yeni Erciyesspor 3 puanı 3 golle aldı

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Kaynak: İHA

Mustafa Yıldırım, Kocasinan, Kayseri, Gülay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yeni Erciyesspor 3 puanı 3 golle aldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yeni Erciyesspor 3 puanı 3 golle aldı - Son Dakika
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