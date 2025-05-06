Yeni Güreş Kahramanları Yetişiyor

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, "Bu ülkenin bir dönem güreşte kahramanları olduk. Vizyonumuz yeni kahramanlar yetiştirmek. Amacımız yetenekli çocukları bulmak ve ülkemize kazandırmak." dedi.

Akgül, Türkiye Spor Yazarları Derneği Antalya Şube Başkanı Şifa Çiçek'i ziyaret etti.

Akgül, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Antalya'da devam eden Uluslararası Zafer Turnuvası ve Şampiyonlar Turnuvası'na 14 ülkeden 700 sporcunun katıldığını belirtti.

Türkiye'nin olimpiyatlarda aldığı altın madalyanın yüzde 70'den fazlasının güreşten elde edildiğine dikkati çeken Akgül, planlarının genç sporcuları olimpiyat seviyesine çıkarmak için yaptıklarını kaydetti.

Güreşe vefa borcunun bulunduğunu dile getiren Akgül, "Bu ülkenin bir dönem güreşte kahramanları olduk. Vizyonumuz yeni kahramanlar yetiştirmek. Amacımız yetenekli çocukları bulmak ve ülkemize kazandırmak. Anadolu'da büyük cevherler var. Olimpiyatlardan altın madalyasız dönmemiz bizi üzüyor. Türkiye, olimpiyatlardan altın madalyasız dönemez. Bunun bilincindeyiz." diye konuştu.

Antalya'daki turnuvada altyapıda ciddi eksikliklerinin bulunduğunu gördüklerini anlatan Akgül, "Çocuklarımıza güveniyoruz. Türk güreşçisi her zaman altın madalyaya adaydır. Bizim onlara inancımız sonsuz. Sporcularımızı hem mental hem de fizik olarak dünyanın en iyi güreşçileriyle rekabet edebilir seviyeye getireceğiz. Toparlanmada bir anda olmayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Sivas'ta Türkiye şampiyonaları düzenleyeceklerini aktaran Akgül, şöyle konuştu:

"Aynı anda 15 Türkiye şampiyonası yapacağız. 10 minder sereceğiz. 6 bin sporcu katılımı bekliyoruz. 10-11-12 ayrı yaş kategorilerini kendi içlerinde güreştireceğiz. Motivasyonlarını arttırma adına güreş mayolarını, her şeyi orada vereceğiz. Tabana tamamen dokunacağız. Türkiye Şampiyonası biter bitmez dereceye giren sporcuları gelişim kamplarına alacağız. Onlara kampa güreşin kültürünü anlatacağız. Etik kuralları, ülkemizin güreş tarihini anlatacağız. Altyapının fitilini ateşleyeceğiz. Mevcut sporcularımızı da olimpiyatlara iyi bir şekilde hazırlıyoruz. Önümüzde dünya şampiyonası var. Avrupa Şampiyonası'ndan daha zor geçecek. Avrupa'da 14 madalya aldık. Dünya şampiyonasında da 10 madalya civarı bekliyoruz. Hedefimiz dünya şampiyonu çıkarabilmek."