Yeni kurulan geleneksel spor federasyonlarının genel kurulları yarın yapılacak - Son Dakika
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Yeni kurulan geleneksel spor federasyonlarının genel kurulları yarın yapılacak

28.06.2022 13:53
Yeni kurulan geleneksel spor federasyonlarının genel kurulları yarın yapılacak

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu ve Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu genel kurulları, çoğunluk sağlanması halinde yarın Ankara'da gerçekleştirilecek.

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu ve Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu genel kurulları, çoğunluk sağlanması halinde yarın Ankara'da gerçekleştirilecek.

Yeni kurulan iki federasyonun seçimli 1. olağan genel kurulları The Green Park Otel'de yapılacak.

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonunun genel kurul toplantısı saat 10.00, Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonunun kongresi ise 15.00'te başlayacak.

Genel kurullar, yeterli çoğunluk sağlanamaması durumunda ise 30 Haziran Perşembe günü gerçekleştirilecek.

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Kaynak: AA

Türkiye, Ankara, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yeni kurulan geleneksel spor federasyonlarının genel kurulları yarın yapılacak - Son Dakika

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