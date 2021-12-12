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Yeni Malatyaspor-Alanyaspor maçının ardından - Bülent Korkmaz - Son Dakika

Yeni Malatyaspor-Alanyaspor maçının ardından - Bülent Korkmaz

12.12.2021 19:09

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında 6-2 kazandıkları Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçına ilişkin, "Farklı bir skordu, daha da farklı olabilirdi ama önemli olan bizim için deplasmanda galibiyetle dönmekti.

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında 6-2 kazandıkları Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçına ilişkin, "Farklı bir skordu, daha da farklı olabilirdi ama önemli olan bizim için deplasmanda galibiyetle dönmekti." dedi.

Korkmaz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, galibiyetten dolayı oyuncularını kutladığını söyledi.

Zor deplasmanda farklı bir skorla Alanya'ya döndüklerini belirten Korkmaz, şöyle konuştu:

"Oyun genelinde ilk yarı özellikle kolay pozisyon verdik. Savunmada birebiri iyi oynayamadık ama ona rağmen iki defa yenik duruma düşmemize rağmen ilk yarıyı önde kapattık. İkinci yarı iyi bir savunma yaptık. Savunmada birebiri iyi onadıktan sonra zaten bizim oyuncularımız kaleye koşularda, bağlantı toplarda kaleye koşularda sonucu belirledi. Farklı bir skordu, daha da farklı olabilirdi ama önemli olan bizim için deplasmanda galibiyetle dönmekti. Çünkü biz sağlık problemleri nedeniyle15-20 gündür pek futbol hayatımda yaşamadığım sıkıntılar yaşadık. Hemen hemen takımın bütün hepsi hastanede geçirdi 15-20 günü. Bu iki maçtaki mağlubiyet de bu sağlık problemlerinden oldu diyebilirim ama bu hafta içi 2-3 gün sağlıklı biçimde çalışınca istediğimiz oyunu olmasa bile ikinci yarıda istediğimiz oyunu yaptık ama ilk yarıda yapamadık. Kazandık, oyuncularıma teşekkür ediyorum."

Aytemiz Alanyaspor, Yeni Malatyaspor, Bülent Korkmaz, oyunlar, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor-Alanyaspor maçının ardından - Bülent Korkmaz - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Yeni Malatyaspor-Alanyaspor maçının ardından - Bülent Korkmaz - Son Dakika
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