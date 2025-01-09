Yeni Malatyaspor Başkanı İstifa Etti

Spor

Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Yeni Malatyaspor'un kulüp başkanı Şahin Altunok, istifa etti.

Kulübün sosyal medya hesabından Altunok'un istifa ettiği açıklandı.

Büyük hayaller ve umutlarla göreve geldiği Yeni Malatyaspor Kulübü başkanlığından istifa etme kararı aldığını belirten Altunok, açıklamasında, "Sahipsizliğe terk edilmiş takımımızı sahiplenmek, zorlu günleri el birliğiyle geride bırakmak için gayret ettik. Lakin bu gayretimizde destek bulamadık. Sahipsizliğe terk edilmiş kulübümüzü sahiplenecek bir tek kişi dahi bulamadık. Malumunuz üzere bu denli büyük bir borcun sadece şahsım ve yönetimim tarafından karşılanması mümkün değildir. Ayrıca zaman kazanmak ve bazı adımlar atabilmek adına yapmış olduğumuz ligden çekilme girişimlerimiz de yine desteklenmeyerek reddedilmiştir. Bizlerde geçmiş yönetimlerin yaptığı hataları yapmamak, bir şeyler yapamıyorsak bu koltuğu boş yere işgal etmemek adına görevi bırakma kararı alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Altunok, kulübe desteklerinin devam edeceğini, tek temennilerinin takımın bu zorlu süreci geride bırakarak, o eski ihtişamlı günlerine dönmesi olduğunu vurguladı.

Öte yandan kulüp, 26 Ocak Pazar günü Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı kararı aldı, yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise 2 Şubat Pazar günü çoğunluk aranmaksızın Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı yapma kararı aldı.