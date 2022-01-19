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Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçı 22 Ocak Cumartesi gününe alındı - Son Dakika

Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçı 22 Ocak Cumartesi gününe alındı

19.01.2022 14:29
Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçı 22 Ocak Cumartesi gününe alındı

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında daha önce 21 Ocak'ta oynanması planlanan Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçı, 22 Ocak Cumartesi gününe alındı.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında daha önce 21 Ocak'ta oynanması planlanan Öznur Kablo Yeni Malatyaspor- Beşiktaş maçı, 22 Ocak Cumartesi gününe alındı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Beşiktaş karşılaşmasının cumartesi günü Yeni Malatya Stadı'nda saat 13.30'da başlayacağı bildirildi.

Ligde 22. hafta mücadelesinde dün kar yağışı nedeniyle yarıda kalan Gaziantep FK-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor karşılaşmasının elverişsiz hava ve saha koşulları devam ettiği için ertelenmesinin ardından Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçının tarihinde değişiklik yapıldığı ifade edildi.

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Yeni Malatyaspor, Cumartesi, Beşiktaş, Ocak, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçı 22 Ocak Cumartesi gününe alındı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçı 22 Ocak Cumartesi gününe alındı - Son Dakika
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