Yeni Malatyaspor, Boluspor'a 4-2 Yenildi - Son Dakika
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Yeni Malatyaspor, Boluspor'a 4-2 Yenildi

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Yeni Malatyaspor, Trendyol 1. Lig'de Boluspor'a sahasında 4-2 yenilerek zor bir dönem geçiriyor.

04.01.2025 17:30
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- Yeni Malatyaspor - Boluspor maçının ardından

MALATYA - Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında Boluspor'a 4-2 yenildi. Maç sonrası açıklamalarda bulunan her iki takımın teknik direktörleri, takım performanslarını ve maçın gelişimini değerlendirdi.

Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında, Yeni Malatyaspor sahasında Boluspor ile karşı karşıya geldi. Mücadele, konuk ekip Boluspor'un 4-2'lik üstünlüğüyle sona erdi. Maçın ardından her iki takımın teknik direktörleri basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Boluspor Teknik Direktörü Ufuk Kahraman, galibiyet sonrası yaptığı açıklamada, Malatya şehrine ve halkına teşekkür etti. Kahraman, "Bizi çok iyi ağırladılar. Burada çok güzel bir statta, harika bir zeminde futbol oynadık. Bu ortamda futbol oynamak bizim için çok keyifliydi" dedi. Ayrıca, Malatyaspor'un teknik ekibi ve futbolcularına da teşekkür eden Kahraman, "Hem centilmence hem de iyi mücadele ettiler, onları tebrik ediyorum. Zor şartlarda onur mücadelesi veriyorlar, bu takdir edilmesi gereken bir durum" ifadelerini kullandı. Kahraman, oyuncularını galibiyetten dolayı kutlayarak, "Artık önümüzdeki Adana maçına hazırlanmaya odaklanacağız" dedi.

"Genç takımımız için zorlu bir süreç"

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Murat Uçkun ise, takımının karşılaştığı zorluklara dikkat çekti. Uçkun, "Sezon başından beri süregelen alışkanlığımızı bir türlü atamadık. Maçın başında yediğimiz 2 golle mağlup duruma düştük" diyerek, genç ve tecrübesiz bir takım olduklarını belirtti. Takımının her olumsuzluk karşısında mücadele ettiğini vurgulayan Uçkun, "Çocuklar sahada iyi niyetle mücadele ediyorlar, onları tebrik ediyorum. Ancak, algılama ve konsantrasyon sorunları nedeniyle benzer hataları tekrar ettik" dedi. Takımının bu süreçten tecrübe kazanarak çıkacağına inandığını belirten Uçkun, "Bu ligde 17 maç oldu, ancak daha kat etmemiz gereken çok mesafe var" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor, Boluspor'a 4-2 Yenildi - Son Dakika

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