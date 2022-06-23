Yeni Malatyaspor'da belirsizlik sürüyor - Son Dakika
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Yeni Malatyaspor'da belirsizlik sürüyor

23.06.2022 12:51
Yeni Malatyaspor'da belirsizlik sürüyor

Süper Lig'e veda eden Yeni Malatyaspor'da hafta sonu yapılacak olan genel kurul öncesi Başkan Adil Gevrek'in yeniden aday olup olmayacağı merak konusu olmaya başladı.

Süper Lig'e veda eden Yeni Malatyaspor'da hafta sonu yapılacak olan genel kurul öncesi Başkan Adil Gevrek'in yeniden aday olup olmayacağı merak konusu olmaya başladı.

Battalgazi Belediyesi Konferans Salonu'nda 26 Haziran Pazar günü saat 10.00'da yapılacak olan kongrede yeni başkanını seçmeye hazırlanan Yeni Malatyaspor'da son yapılan mali genel kurulun hukuka, yönetmeliklere ve tüzüğe aykırı yapıldığı gerekçesiyle Malatya Asliye Hukuk Mahkemesi'ne yapılan müracaatla ilgili sürecin devam ettiği öğrenildi. Kulüp içerisindeki usulsüzlüklerin araştırılması ve mali genel kurulun iptali için Divan Kurulu Üyesi Mikail Pelit, Adil Gevrek yönetimini geçtiğimiz günlerde mahkemeye vermişti.

Adil Gevrek yönetimi hakkında mahkeme sürecinin başlamış olması ise 26 Haziran'da yapılacak Seçimli Genel Kurul'un iptal edilmesini gerektirmiyor. Ancak genel kurul yapıldıktan sonra mahkeme Pelit'in başvurusunu kabul ederse hem mali genel kurul hem de olağan seçimli genel kurul iptal edilecek. - MALATYA

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Kaynak: İHA

Yeni Malatyaspor, Malatya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor'da belirsizlik sürüyor - Son Dakika

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