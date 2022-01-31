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Yeni Malatyaspor'da Semih Kaya ile yollar ayrıldı - Son Dakika

Yeni Malatyaspor'da Semih Kaya ile yollar ayrıldı

31.01.2022 17:25
Yeni Malatyaspor'da Semih Kaya ile yollar ayrıldı

Yeni Malatyaspor, tecrübeli stoper Semih Kaya ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Yeni Malatyaspor, tecrübeli stoper Semih Kaya ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Yeni Malatyaspor, 1.5 yıldır sarı-siyahlı formayı terleten Semih Kaya ile yolların ayırıldığını sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyurdu. Söz konusu paylaşımda, "1.5 yıldır formamızı terleten Profesyonel Futbolcumuz Semih Kaya ile yollarımız ayrılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Semih Kaya, Malatya temsilcisiyle çıktığı 53 maçta 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi. - MALATYA

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Yeni Malatyaspor, Semih Kaya, Malatya, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor'da Semih Kaya ile yollar ayrıldı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Yeni Malatyaspor'da Semih Kaya ile yollar ayrıldı - Son Dakika
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